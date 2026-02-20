Швейцария заслужи бронзовите медали в турнира по кърлинг

Швейцария добави нов медал към олимпийската си колекция в кърлинга при мъжете, след като разгроми Норвегия с 9:1 в двубоя за бронза на Зимните олимпийски игри. Това е пето отличие за страната в дисциплината – четвърто бронзово, докато единствената титла остава тази от Нагано 1998, когато кърлингът се завърна в олимпийската програма.

Тимът, воден от капитана Беноа Шварц-ван Беркел, пое контрол още в началото. След нулев първи енд швейцарците наложиха темпото във втория, когато разполагаха с последния камък. 34-годишният скип изпълни безупречен тейкаут, изчиствайки последния червен камък от кръговете и оставяйки три жълти в зоната за три решаващи точки.

Оттам нататък норвежците, предвождани от Магнус Рамсфел, чакаха грешка на съперника, но такава не последва. Срещата приключи още след деветия енд, без да се стига до десети. Въпреки тежкия резултат, скандинавците запазиха спортния дух – Рамсфел се завъртя артистично върху леда, а негов съотборник символично побутна камъка към центъра, признавайки превъзходството на съперника.

Швейцарците завършиха груповата фаза безупречно – девет победи от девет мача, но в полуфиналите допуснаха единственото си поражение срещу Великобритания. Британците ще спорят за златото срещу Канада.