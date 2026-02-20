БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Швейцария заслужи бронзовите медали в турнира по кърлинг

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Запази

Това е пето отличие за страната в дисциплината.

Кърлинг Швейцария
Снимка: БТА
Слушай новината

Швейцария добави нов медал към олимпийската си колекция в кърлинга при мъжете, след като разгроми Норвегия с 9:1 в двубоя за бронза на Зимните олимпийски игри. Това е пето отличие за страната в дисциплината – четвърто бронзово, докато единствената титла остава тази от Нагано 1998, когато кърлингът се завърна в олимпийската програма.

Тимът, воден от капитана Беноа Шварц-ван Беркел, пое контрол още в началото. След нулев първи енд швейцарците наложиха темпото във втория, когато разполагаха с последния камък. 34-годишният скип изпълни безупречен тейкаут, изчиствайки последния червен камък от кръговете и оставяйки три жълти в зоната за три решаващи точки.

Оттам нататък норвежците, предвождани от Магнус Рамсфел, чакаха грешка на съперника, но такава не последва. Срещата приключи още след деветия енд, без да се стига до десети. Въпреки тежкия резултат, скандинавците запазиха спортния дух – Рамсфел се завъртя артистично върху леда, а негов съотборник символично побутна камъка към центъра, признавайки превъзходството на съперника.

Швейцарците завършиха груповата фаза безупречно – девет победи от девет мача, но в полуфиналите допуснаха единственото си поражение срещу Великобритания. Британците ще спорят за златото срещу Канада.

#Зимни олимпийски игри 2026 #Милано/Кортина 2026 #Кърлинг

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
1
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
2
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
3
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите да тръгват на път подготвени
4
АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите да тръгват...
Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде оставка, премиерът Андрей Гюров я прие
5
Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде оставка,...
След взрив на газова бутилка: Двама души са с тежки изгаряния
6
След взрив на газова бутилка: Двама души са с тежки изгаряния

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
3
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
4
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
5
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
6
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026

Още от: Milano Cortina 2026

Норвегия остава лидер по спечелени медали в Милано/Кортина
Норвегия остава лидер по спечелени медали в Милано/Кортина
Корейки взеха злато и сребро на 1500 м по шорттрек при дамите Корейки взеха злато и сребро на 1500 м по шорттрек при дамите
Чете се за: 01:17 мин.
Триумф за Нидерландия в мъжката щафета на 5000 м в шорттрека Триумф за Нидерландия в мъжката щафета на 5000 м в шорттрека
Чете се за: 01:20 мин.
"Арена ди Верона" и финалният акорд на Игрите - мост между славната история и настоящето, и бъдещето на олимпийското движение "Арена ди Верона" и финалният акорд на Игрите - мост между славната история и настоящето, и бъдещето на олимпийското движение
Чете се за: 04:22 мин.
Гледайте пряко от "Арена ди Верона" церемонията по закриване на Зимните олимпийски игри в неделя по БНТ Гледайте пряко от "Арена ди Верона" церемонията по закриване на Зимните олимпийски игри в неделя по БНТ
Чете се за: 00:30 мин.
ЗОИ Милано/Кортина 2026: Хокей на лед, САЩ - Словакия (ГАЛЕРИЯ) ЗОИ Милано/Кортина 2026: Хокей на лед, САЩ - Словакия (ГАЛЕРИЯ)

Водещи новини

Тръмп заплашва с нови механизми за налагане на мита
Тръмп заплашва с нови механизми за налагане на мита
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Оставка – ден след клетвата: Стоил Цицелков напусна вицепремиерския пост Оставка – ден след клетвата: Стоил Цицелков напусна вицепремиерския пост
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Вицепремиерът Андрей Янкулов: Върховен съд, който не признава главния прокурор, е сериозен проблем за правосъдието Вицепремиерът Андрей Янкулов: Върховен съд, който не признава главния прокурор, е сериозен проблем за правосъдието
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Милена Милотинова: Очакванията на обществото и на служителите в БНТ имат еднаква тежест Милена Милотинова: Очакванията на обществото и на служителите в БНТ имат еднаква тежест
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло...
Чете се за: 03:25 мин.
Криминално
Затварят столичното летище на 23 и 24 февруари през нощта заради...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
В навечерието на четвъртата годишнина от войната: Надеждите за мир...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Откриха потънал изчезналия риболовен кораб в морето край Созопол
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ