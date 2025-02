Швьонтек се класира за полуфиналите в Доха след повторение на финала от миналата година

Трикратната шампионка на турнира от сериите WTA 1000 в Доха Ига Швьонтек продължава успешно защитата на титлата си, класирайки се за финалното каре. В повторение на финала от миналата година полякинята се наложи над Елена Рибакина с 6:2, 7:5 за час и 35 минути.

100 - Iga Swiatek claimed her 100th WTA-1000 match win from 121 matches: since the format’s inception in 2009, only Serena Williams (115) was faster to achieve this milestone. Speedy.#QatarTotalEnergiesOpen | @QatarTennis @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/2DkosaGXcc