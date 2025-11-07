Силен Александър Везенков, Олимпиакос матира Партизан (ВИДЕО)

Александър Везенков бе на ниво и допринесе за втория пореден успех на Олимпиакос в Евролигата. Българинът и неговите съотборници се наложиха трудно над Партизан с 80:71 в среща от деветия кръг, изиграна в Двореца ма мира и дружбата. Селекцията на Йоргос Барцокас трябваше да догонва в немалка част от мача, но взе правилните решения в заключителните моменти, за да нанесе четвърто последователно поражение в турнира на богатите на състава, воден от Желко Обрадович.

Както по традиция, Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година започна в стартовата петица. Българският национал не изигра сред най-резултатните си мачове, но в крайна сметка имаше своя принос в офанзивен план. Крилото финишира с 14 точки, 4 борби и 2 асистенции за 33 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе 2/4 от средна дистанция, 2/3 отвъд дъгата и 4/4 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Гърците имат в актива си шест победи, като в статистиката им личат и три загуби, а сърбите са с огледален баланс. На 12 ноември (сряда) Везенков и компания ще домакинстват на Жалгирис, докато "гробарите" ще влязат в ролята на домакини срещу Монако.

Точните стрелби валяха с пълна сила в откриващите минути. Докато Александър Везенков и Томас Уолкъп поеха отговорността в офанзивен план за домакините, Дуейн Уошингтън и Айзък Бона опонираха добре в това отношение от другата страна. Това се оказа достатъчно светлинното табло да свети при 20:20 в края на встъпителния период.

Двата отбора насочиха вниманието си върху играта в дефанзивен план за начало на следващата десетка вкарването драстично намаля. Последва размяна на серии, като Тайрик Джоунс често попадаше под светлините на прожекторите и съумя да изведе гостите да се оттеглят в съблекалнята при 39:38.

Размяната на серии се превърна в основен фактор и на старта на третата част. Сърбите обаче разчитаха на усилията на Шейк Милтън, Уошингтън и Джоунс, които се погрижиха да се настанят на лидерската позиция за 5-точков актив след 30 минути игрово време.

Усилията на Франк Нтиликина и Донта Хол дадоха нужния тласък на гърците, за да открият подобаващо заключителната четвърт и постепенно да поставят равенството на таблото. Смяната на водачеството отново взе връх, но по-солидната игра в защита, съчетана със соловите изпълнения на Шакил МакКисик, Тайлър Дорси и Везенков, наклони везните в полза на „червено-белите“ във финалните 2 минути.

Томас Уолкъп даде тон на тима от Пирея със своите 15 точки и 5 асистенции. Тайлър Дорси се разписа с 11 точки.

Дуейн Уошингтън бе над всички за отбора от Белград с 20 точки. Тайрик Джоунс регистрира 17 и 7 борби, Шейк Милтън има 10 и 5 асистенции.