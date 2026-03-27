Силна буря и вятър с пориви до 120 км/ч удари Загреб

Силна буря с пориви на вятъра до 120 км/ч удари хърватската столица Загреб. Съобщава се за пострадали, информира хърватската национална телевизия ХРТ.

Кметът на Загреб Томислав Томашевич призова гражданите да не излизат от домовете си, освен ако не се налага. Днес са отменени занятията в училища из цялата страна.

В рамките на 24 часа в града противопожарните служби са реагирали на над 360 сигнала, а в цялата страна са извършени общо 900 намеси по сигнали за паднали дървета и щети по инфраструктурата.

В цялата страна са затворени пътища и се отчитат щети заради силната буря. Червен код за лошо време е обявен в три регионални общини в страната. Издадено е и предупреждение за нарастващо ниво на реките в страната заради неспирните проливни дъждове.