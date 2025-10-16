БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Чете се за: 04:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Симеон Николов бе представен на официална пресконференция в Новосибирск

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Запази

Сезонът за Локомотив започва на 18 октомври.

Симеон Николов
Снимка: bgvolleyball.com
Слушай новината

Световният вицешампион по волейбол Симеон Николов бе представен с фуражка в новия си клуб Локомотив Новосибирск. Това стана на традиционна среща в администрацията на Западносибирската железница между с ръководството на клуба.

В събитието участваха Анатолий Серишев - пълномощен представител на президента на Руската федерация в Сибирския федерален окръг; Андрей Травников - губернатор на Новосибирска област; Анатолий Чабунин - заместник-генерален директор и директор на вътрешния контрол и одит в "Руските железници“; Александър Карелин - сенатор на Руската федерация; Александър Грицай - началник на Западносибирската железница и Максим Кудрявцев - кмет на Новосибирск.

Сбирката завърши с церемония по посрещане на новите попълнения в Локомотив - нападателите Александър Маркин и Егор Феоктистов, както и двамата чужденци - белгиецът Сам Деру и българският национал Симеон Николов.

"Ще се стремим да постигнем всички цели, поставени пред отбора днес. Пожелавам на всички добро здраве през целия сезон - това е най-важното. Винаги трябва да останем отбор - от първия до последния момент. Напред към нови победи", заяви пред клубния сайт старши треньорът на Локомотив Новосибирск Пламен Константинов.

Стартът на новия сезон на руската Суперлига е само след няколко дни. На 18 октомври Локомотив ще изиграе дебютния си мач като гост срещу Кузбас от Кемерово. А на 22 октомври тимът ще приеме в своята зала Динамо-Урал Уфа.

Свързани статии:

Симеон Николов започна тренировки с Локомотив Новосибирск
Симеон Николов започна тренировки с Локомотив Новосибирск
Чете се за: 00:45 мин.
#ВК Локомотив Новосибирск

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Взривове са предшествали пожара в "Стомана Индъстри" в Перник?
1
Взривове са предшествали пожара в "Стомана Индъстри" в...
Ивайло Мирчев: Има трима премиери, но истинският е Пеевски
2
Ивайло Мирчев: Има трима премиери, но истинският е Пеевски
"Да, България“ сезира вътрешния министър, прокуратурата и КПК за купуване на гласове в Пазарджик
3
"Да, България“ сезира вътрешния министър, прокуратурата...
Активираха системата BG Alert в Елените и Свети Влас
4
Активираха системата BG Alert в Елените и Свети Влас
За 1,4 млн. лева съдят държавата близките на загиналия багерист при потопа в Елените
5
За 1,4 млн. лева съдят държавата близките на загиналия багерист при...
Провалено заседание: Народното събрание не събра кворум
6
Провалено заседание: Народното събрание не събра кворум

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
5
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
6
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...

Още от: Волейбол

Казийски ще играе за Локомотив Авиа само за Суперкупата
Казийски ще играе за Локомотив Авиа само за Суперкупата
Любомир Ганев: Това решение е за доброто на български волейбол Любомир Ганев: Това решение е за доброто на български волейбол
Чете се за: 06:50 мин.
Любо Ганев: Решението беше тежко, но най-доброто Любо Ганев: Решението беше тежко, но най-доброто
Чете се за: 04:37 мин.
Кая Николова остава в Марица Кая Николова остава в Марица
Чете се за: 01:00 мин.
Казийски: Ще се опитам да предам опита си на по-младите Казийски: Ще се опитам да предам опита си на по-младите
Чете се за: 01:07 мин.
Дмитро Дългополов: Локомотив и Нефтохимик са на съвсем различни нива Дмитро Дългополов: Локомотив и Нефтохимик са на съвсем различни нива
Чете се за: 03:47 мин.

Водещи новини

(Не)стабилността на едно мнозинство: Ще събере ли кворум парламентът?
(Не)стабилността на едно мнозинство: Ще събере ли кворум парламентът?
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16 Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Президентът: Оставам солидарен със служителите - ще пътувам с личния си автомобил Президентът: Оставам солидарен със служителите - ще пътувам с личния си автомобил
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
BG-Alert в Бургаско: Дежурни екипи са в готовност да реагират на място BG-Alert в Бургаско: Дежурни екипи са в готовност да реагират на място
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Благомир Коцев иска да излезе от ареста - ще го пуснат ли
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Гледат мярката на бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Пленумът на ВСС решава за "тримата големи" в съдебната...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Захлаждането продължава, валежите - също
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ