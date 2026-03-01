БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Симеон Николов и Локомотив (Новосибирск) с категорична победа №23 в руската Суперлига

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:30 мин.
Европейски волейбол
Отборът на Пламен Константинов се наложи с 3:0 над Енисей и затвърди мястото си в топ 4 на първенството

симеон николов локомотив новосибирск трудна победа руската суперлига
Световният вицешампион с България Симеон Николов и неговият Локомотив (Новосибирск) записаха 23-ата си победа от началото на сезона в руската Суперлига. Тимът, воден от Пламен Константинов, се наложи убедително у дома над Енисей (Красноярск) с 3:0 (25:18, 25:15, 25:22) в мач от 28-ия кръг.

Домакините контролираха събитията на терена през по-голямата част от срещата, като спечелиха без затруднения първите два гейма, а в третата част запазиха концентрация в ключовите моменти, за да приключат двубоя в три части.


Преди началото на срещата българите в Локомотив, начело със старши треньора Пламен Константинов, закичиха съотборниците си с мартеници по повод 1 март. Капитанът на Белгия Сам Деру, който се възстановява от лечение на онкологично заболяване, също наблюдаваше двубоя с мартеница на ръката.

Константинов даде почивка на двама основни състезатели – Омар Курбанов и Иля Казаченков, като в стартовия състав започнаха Александър Маркин и Раджабдимир Шахбанмирзаев.

След успеха Локомотив заема четвъртото място във временното класиране с актив от 68 точки (23 победи и 5 загуби).

