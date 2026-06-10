Симеон Николов се сбогува с Локомотив Новосибирск с емоционално послание на три езика

Симеон Николов официално се раздели с руския волейболен клуб Локомотив (Новосибирск), след като изкара един сезон в състава, воден от българския специалист Пламен Константинов.

19-годишният разпределител използва социалните мрежи на клуба, за да отправи специално послание към привържениците, като благодари за подкрепата на английски, български и руски език.

"Чувствам се благодарен за емоциите, които ми предоставихте, на мен и на целия отбор. Без вас този сезон нямаше да е толкова специален. Благодарен съм за времето, което отделяхте, и за подкрепата, която ни оказвахте навсякъде. Това е нещо, което никога няма да забравя в моя първи професионален сезон“, заяви Николов във видеообръщение към феновете на Локомотив.

Българският национал се присъедини към руския тим през сезон 2025/26 и бързо се утвърди като една от основните фигури в отбора. Заедно със съотборниците си той спечели бронзови медали в Суперлигата на Русия и в турнира за Купата на Русия.

През кампанията Николов записа участие в 43 срещи от шампионата, в които реализира общо 247 точки. Сред тях са 64 аса, 115 точки от атака и 68 успешни блокади – впечатляващи показатели за дебютния му сезон на професионално ниво.