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Симеон Николов: Важното бе да тръгнем с чиста победа

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Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
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Националът е обнадежден, че добрата игра и подкрепата от публиката ще продължат и в следващите мачове.

Симеон Николов
Снимка: БГНЕС
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Разпределителят на българския национален отбор по волейбол Симеон Николов е щастлив от категоричната победа за "трикольорите" с 3:0 срещу Република Северна Македония в първия мач от груповата фаза на Евро 2026 в София.

Николов се надява на още по-силно представяне в мачовете занапред в турнира в София.

"Важно беше да победим и то чисто. Стана бързо, чака ни много дълъг турнир. Радвам се за феновете, които дойдоха. Винаги се надяваш на такъв старт. Дано взема този начален удар и в следващите ни мачове. Радвам се, че Бърдаров е на ниво. По този начин противникът не знае какво да очаква от нас в атака", сподели той.

Националът е обнадежден, че добрата игра и подкрепата от публиката ще продължат и в следващите мачове.

"Дано покажем по-добра игра и в следващия мач. По-тежките двубои по статистика са в края. Дано вземем повече точки срещу Израел и Португалия. Очаквахме да бъде шумно. Седалките са пълни. Радостен съм да видя феновете, надявам се да ги видя пак", заяви Николов след двубоя.

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