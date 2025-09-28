Симоне Джанели: България ще бъде на върха още през 2026 г.

Италианският селекционер отличи представянето на България на Мондиала във Филипините.
Най-добрият разпределител на световното първенство по волейбол - Симоне Джанели, се изказа много ласкаво по адрес на българския национален отбор.
Италианците се наложиха с 3:1 гейма, но отзвукът от представянето на българите е голям.
"Невероятно е. Чувството е като сбъдната мечта. Невероятно е да бъда тук и отново да станем световни шампиони. Поздравления за отбора и всички сънародници. Ние последвахме примера на женския ни национален отбор", заяви той.
Джанели прогнозира, че талантливата селекция на България ще бъде на върха още през следващата година.
"Моите съотборници бяха „под пара“. Благодаря на Романо за страхотния сервис и поздравявам България за страхотната игра. Много е трудно да играеш срещу България. Те ще бъдат на върха през следващата година. Отборът е млад, но много талантлив“, призна италианецът.