Симоне Джанели: България ще бъде на върха още през 2026 г.

Най-добрият разпределител на световното първенство по волейбол - Симоне Джанели, се изказа много ласкаво по адрес на българския национален отбор.

Италианците се наложиха с 3:1 гейма, но отзвукът от представянето на българите е голям.

"Невероятно е. Чувството е като сбъдната мечта. Невероятно е да бъда тук и отново да станем световни шампиони. Поздравления за отбора и всички сънародници. Ние последвахме примера на женския ни национален отбор", заяви той.

Джанели прогнозира, че талантливата селекция на България ще бъде на върха още през следващата година.