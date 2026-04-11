Синер елиминира Зверев и ще играе за титлата в Монте Карло и №1 в света

Яник Синер затвърди доминацията си над Александър Зверев в преките им двубои и си осигури място на първия си финал на турнира в Монте Карло.

№2 в световната ранглиста записа убедителна победа с 6:1, 6:4 на полуфиналите, демонстрирайки изключително ниво на игра на клей турнира от сериите Мастърс 1000. Синер реализира и четирите възможности за пробив, които получи, в рамките на двубой, продължил 82 минути на централния корт, където доминираше със стабилен сервис и мощна игра от основната линия.

Италианецът вече е в серия от 21 поредни победи на ниво Мастърс 1000, след като триумфира в Париж през ноември, както и в Индиън Уелс и Маями през миналия месец. Така той стана едва четвъртият тенисист, достигнал до финалите на първите три турнира от тази категория за сезона – след Роджър Федерер (2006), Рафаел Надал (2011) и Новак Джокович (2015).

На финала в неделя Синер може да се изправи срещу големия си съперник Карлос Алкарас, като евентуален сблъсък между двамата ще реши и кой ще бъде №1 в света в следващото издание на ранглистата. Все пак представителят на домакините Валентин Вашеро ще се опита да осуети този сценарий, когато се изправи срещу испанеца във втория полуфинал.