Синер върви уверено към втора титла във Виена

Италианецът се класира за полуфиналите след успех над Александър Бублик.

Поставеният под №1 в схемата Яник Синер се класира за полуфиналите на турнира на твърди кортове в зала във Виена, който е от категория АТР 500. Италианец се поздрави с успех в два сета над състезаващия се за Казахстан Александър Бублик – 6:4, 6:4.

Шампионът от 2023 година Синер взе преднина след първия сет чрез решителен пробив за 4:3. Втората част премина по идентичен начин. Носителят на четири титли от Големия шлем поведе с 3:2, печелейки подаването на казахстанеца. След това италианският тенисист не срещна трудности и приключи двубоя за час и 17 минути при първата си възможност.

Яник Синер ще играе срещу Алекс де Минор на полуфиналите. Поставеният под номер 3 австралиец се наложи с 6:1, 7:6 (4) срещу Матео Беретини.

Александър Зверев също се класира за полуфиналите на турнира. Германецът, който е поставен под номер 2, достигна до предпоследната фаза без игра, след като противникът му Талон Грийкспор (Нидерландия) се отказа от участие заради проблеми с гърба.

С продължаването си напред Зверев спечели право на участие във финалния турнир на АТР през сезона, от който има две титли (2018 и 2021 година).

#тенис турнир във Виена 2025 #Александър Бублик #Яник Синер

