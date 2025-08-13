Скандал на световното първенство по волейбол за девойки до 21 години в Индонезия

Скандал разтърси световното първенство по волейбол за девойки до 21 години в Индонезия.

FIVB е решила да проведе хромозомни тестове на две от волейболистките от тима на Виетнам, които приличат на момчета.

След резултатите Виетнам бе наказан с 4 служебни загуби с 0:3. Отборът си бе осигурил място на осминафиналите, но след провалени тестове за пол няма да продължи към разпределението на медалите, а ще играе за 17-то място.

Данг Тхи Хонг и Фам Куинх Хюонг бяха сред топ реализаторките. Наказанието бе официално потвърдено от Световната волейболна федерация.

"След изразени опасения, че Федерацията по волейбол на Виетнам е използвала неправомерно отговаряща на условията състезателка в националния си отбор до 21 години на световното първенство за жени до 21 години на FIVB през 2025 г. в Индонезия, FIVB проведе разследване в съответствие със своите правила. Разследването заключи, че въпросната волейболистка е била лишена от право да участва съгласно член 12.2 от Дисциплинарния правилник на FIVB за 2023 г. В резултат на това и в съответствие с членове 13.5.2 от Правилника за събитието и 14.4 от Дисциплинарния правилник, Подкомисията на Дисциплинарния съвет на FIVB постанови, че за мачовете на националния отбор на Виетнам, в които волейболистката е участвала и са спечелени, се присъждат служебни загуби, а съответната се дисквалифицира.

Съгласно член 14.4 от Дисциплинарния правилник и предвид обстоятелствата по случая, Подкомисията на Дисциплинарния съвет на FIVB ще препрати досието към Дисциплинарния съвет на FIVB за допълнителна оценка относно потенциални санкции, простиращи се след събитието. На този етап Федерацията по волейбол на Виетнам и волейболистките ще бъдат поканени да представят своите становища в писмен вид. FIVB няма да прави допълнителни коментари по този въпрос, докато процесът продължава", се казва в официалното съобщение.