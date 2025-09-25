Скандален клип с насилие над момиче: ДАЗД и полицията се намесиха



В социалните мрежи се появи шокиращо видео, в което група момичета унижават своя съученичка – дърпат я, карат я да се съблича и дори да целува обувки. Кадрите предизвикаха вълна от реакции, като според описанието случаят е от София.

От СДВР потвърдиха пред БНТ, че три от участничките вече са установени и разпитани в 8-о Районно в присъствието на родител. Установен е и човекът, качил видеото онлайн.

Държавната агенция за закрила на детето съобщи, че се е самосезирала и е информирала всички компетентни институции – сред тях дирекция „Киберсигурност“ към ГДБОП и Агенция „Социално подпомагане“. От агенцията са поискали видеото да бъде свалено, а от ГДБОП вече работят по случая.