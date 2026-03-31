Скъпите горива и торове притискат земеделците – секторът предупреждава за риск от фалити

Ръстът на цените на горивата и торовете поставя българското земеделие под сериозен натиск, а представители на бранша предупреждават за риск от масови фалити. На този фон ниските изкупни цени допълнително утежняват ситуацията и поставят под въпрос рентабилността на производството.

Станимир Станчев, земеделски производител: „Нарастващите разходи и ниските изкупни цени карат все повече земеделци да се питат дали изобщо излиза сметката“.

По думите му, увеличението на разходите е значително и засяга всички основни пера.

„Има над 30% покачване в цената на горивата. При нас обаче най-голям дял – около 30% от разходите са торовете, които са поскъпнали с около 37%. Препаратите за растителна защита също са се увеличили с между 5 и 7%.“

Станчев подчерта, че въпреки растящите разходи, цените на земеделската продукция остават почти без промяна.

Станчев допълни: „Нашата продукция се продава на борсови цени, където поскъпването е незначително“.

Според него секторът се намира в една от най-тежките си кризи от десетилетия.

Станчев допълни: „След четири последователни трудни години, българското земеделие не е било изправено пред подобно предизвикателство от поне 40 години“.

Земеделците очакват подкрепа от държавата под формата на конкретни мерки.Въпреки трудностите, стопаните се опитват да се справят чрез оптимизация на разходите.

Станчев подчерта: „Свиваме разходите, оптимизираме процесите и работната ръка, но това не може да продължава безкрайно. Има разходи, които не зависят от нас“.

По думите му, вече има реална опасност част от по-малките производители да фалират.

„Говорим за фалити още от миналата година. Много колеги се надяват на по-добри времена, но напрежението в сектора е огромно“.

Въпреки това земеделците остават умерени оптимисти.

„В земеделието има една поговорка - добрата земеделска година е следващата. Надяваме се и този път да е така“, заключи Станчев.

Според него, ако тенденцията се запази, натискът върху производителите рано или късно ще се отрази и върху крайните цени за потребителите.

