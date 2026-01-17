Славия и Младост (Лучани) не се победиха в контрола

Славия и сръбският Младост (Лучани) не излъчиха победител, след като завършиха 1:1 в приятелска среща, изиграна по време на подготвителния им лагер в Турция. И двете попадения паднаха още през първото полувреме.

„Белите“ поведоха в 17-ата минута чрез централния си нападател Янис Гермуш, който се възползва от добра атака на софийския тим. Само три минути преди почивката Младост успя да възстанови равенството, след като Неманя Милошевич намери пътя към вратата на Славия.

Футболистите на Славия създадоха и други добри възможности преди изравнителния гол, но вратарят на сръбския тим отрази опасни удари на Иван Минчев и Емил Стоев. Под рамката за столичани като титуляр започна опитният Георги Петков, който отново показа класа и се намеси решително при изстрел на Янко Тумбашевич.

Следващата контрола на Славия е насрочена за 21 януари, когато тимът ще се изправи срещу руския Енисей (Красноярск), който се състезава във второто ниво на местния футбол.