ИЗВЕСТИЯ

Започва продажбата на стартовите комплекти евромонети в...
Чете се за: 00:45 мин.
Портних: Атаката срещу мен точно днес е режисирана
Чете се за: 03:15 мин.
Мерките на СДВР: Отиваш на протест - минаваш през КПП
Чете се за: 02:25 мин.
Европрокуратурата даде на съд бившия кмет на Варна Иван...
Чете се за: 02:30 мин.
Две катастрофи в София тази нощ - на място са загинали...
Чете се за: 01:17 мин.

След 20 години служба на държавата – 11 полицейски коня бяха продадени на търг

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Бивш полицай успя да купи своя бивш партньор Джерада

След 20 години служба на държавата – 11 полицейски коня бяха продадени на търг днес. Причината – вече са твърде стари да работят и липсват служители, които да се грижат за тях. За разлика от полицейските кучета, конете не могат да бъдат осиновени от своите партньори. Няма гаранции и какво ще се случи с тях след пенсионирането им, като има рискове да бъдат експлоатирани или дори да бъдат изпратени в кланици. От СДВР и организации за защита на животни заговориха за нормативни промени, които да ограничат негативните последици.

Джерада, Дедал, Аида, Дагда, Диамант – това са само част от конете, които днес бяха продадени от Столичната полиция.

Гл. комисар Стоян Ценов, ръководител на Специални полицейски сили към СДВР: "Търгът се налага, защото конете са в пенсионната възраст – над 21 година са всичките. Имаме 2 по-млади коня. Единият е на 9 години, другият на 13. Имаме прекалено малко ездачи, много коне и няма кой да се грижи за тях.

След 8 години служба, полицейските кучета могат да бъдат осиновени от партньорите си. Това обаче не е позволено за конете и те трябва да бъдат продадени на търг.

Гл. комисар Стоян Ценов, ръководител на Специални полицейски сили към СДВР: "Такава е нормативната база, защото цената на конете е много по-голяма от тази на служебните кучета."

Петя Алтимирска, Сдружение „Кампании и активизъм за животните в индустрията“: "Съмненията ни са, че абсолютно всеки би могъл да купи това животно и седмица по-късно да го продаде, или да реши по какъв начин да го експлоатира или да си го гледа. Убедена съм, че има много добросъвестни хора, но няма никаква гаранция, че няма недобросъвестни."

При начална цена от 400 до 900 лв. без ДДС за кон, най-скъпият от тях достигна стойност от 9000 лв. Въпреки че са стари, те ще могат да живеят поне още около 10 години. Бившият полицай Николай Данов успя да купи своя бивш партньор Джерада.

Николай Данов, бивш полицай: "Дъщерите ми се увличат от конен спорт като аматьори. Аз съм бил тук 16 години служител. Два от конете, които са в търга – единият при мен се е раждал, другият на 2 години го взех."

В миналото е имало купувачи, които после са изпращали конете в кланици. По думите на полицаите, днес такива хора не дойдоха на търга.

Антония Парапанова: "Има медиен интерес към търга, разбра се за него, и достатъчно много хора днес са тук, което автоматично при открит търг ще вдигне цената."

Николай Данов, бивш полицай: "Ако може да се каже – ще станат скъпи луканките много."

Петя Алтимирска, Сдружение „Кампании и активизъм за животните в индустрията“: "Трябва задължително държавата да поеме отговорността за тези животни. Както за тези, които са в момента, така и за тези, които предстои да дойдат на това място."

Снимки: БГНЕС

Скоро нов търг за коне не се очаква. Останалите 22 коня в столичната полиция са млади и ще продължат да служат. До времето на тяхното пенсиониране от СДВР и неправителствения сектор се надяват да има нова нормативна уредба, която да позволи осиновяването на животните. Затова призовават министрите на вътрешните работи и на правосъдието за преразглеждане на правилата.

Автор: Петър Желев

#полицейски коне #търг

