След акция в Перник: Полицията проверява трафик на авточасти от престъпления у нас и в чужбина

Специализирана полицейска операция на Главна дирекция "Национална полиция", СДВР и ОД на МВР - Перник разкри данни за търговия с автомобилни части с предполагаем престъпен произход, включително от чужбина.

В рамките на акцията е проверен пункт за разкомплектоване на МПС в индустриалната зона на Перник, стопанисван от 52-годишен мъж от София, известен на органите на реда.

На място са иззети автомобилни двигатели, ключове за различни марки автомобили, множество части и агрегати, както и цифрово записващо устройство. По първоначална информация част от откритите вещи може да са от автомобили, обект на престъпления както в България, така и извън страната.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 215 от НК. Предстоят експертизи за установяване на произхода на иззетите части. Разследването продължава под ръководството на прокуратурата.

Снимки: Главна дирекция "Национална полиция"