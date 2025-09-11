След атаката в Доха: Катар ще бъде домакин на спешна арабско-ислямска среща на върха

Катарската столица Доха ще бъде домакин на спешна арабско-ислямска среща на върха в неделя и понеделник, на която ще бъде обсъдена израелската атака в Катар срещу лидери на „Хамас“, предаде Ройтерс, като се позова на покана, получена от катарската новинарска агенция.

Няколко взрива бяха чути от очевидци във вторник в Доха. Дим бе забелязан да се издига над района "Катара" в катарската столица столицата.

Израелските медии цитираха високопоставен израелски представител, който заяви, че цел на нападението са били висшите лидери на палестинската групировка „Хамас“, включително ръководителят ѝ за ивицата Газа - Халил ал Хая. Катарската телевизия „Ал Джазира“, която цитира представители на радикалната палестинска групировка, уточни, че става въпрос за преговарящите за спиране на огъня в Газа.

Властите в Катар от определиха атаката като грубо нарушение на всички норми на международното право.