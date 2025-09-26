След кадрите с насилие и унижение над момиче от връстници

В социалните мрежи се появи видео, в което група момичета нападат съученичка, скубят я и я карат да целува обувки, докато още осем деца гледат. Случката е от понеделник, а вчера стана ясно, че две от участничките са ученички в 4-то училище „Джон Атанасов“ в София.

Директорката Таня Груева разказа пред БНТ:

„Разбрахме за видеото от социалните мрежи. За наше огромно съжаление установихме, че две от децата са наши. Родителите веднага бяха повикани, включи се и Детска педагогическа стая.“

По думите ѝ, реакцията на момичетата е била емоционална: „Те се разреваха, чак тогава си дадоха сметка какво злодеяние са извършили. Припомнихме им училищния правилник – категорично сме против всякаква агресия.“

Запитана дали може да се стигне до изключване, Груева поясни:

„Преместването в друго училище е прехвърляне на проблема. Не мога да предвидя как ще гласува педагогическият съвет, но всички са потресени и разочаровани.“

По темата за семействата директорката каза още:

„Единият баща дори е доброволец в училището, винаги подкрепя с труд. Никога не сме имали проблеми с тези родители. Това е една тийнейджърска глупост, недобронамерена и необмислена, която доведе дотук.“

От СДВР съобщиха, че три момичета са вече разпитани с родителите си. Образувана е преписка, а мъжът, качил клипа, също е призован.

Кметът на район „Искър“ Петко Краев реагира, подчертавайки, че родителите имат първата и най-голяма отговорност да възпитават децата си в уважение и дисциплина.