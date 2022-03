След посещението на Кьовеши у нас: Последователност, решителност, действие (Обзор)

Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши се срещна с главния прокурор Иван Гешев, вътрешният министър Бойко Рашков и правосъдния Надежда Йорданова. В центъра на разговорите са били сътрудничеството на българските власти с Европейската прокуратура и законови промени с цел по-ефективно разследване на измами с евросредства.

Последователност, решителност, действие с тези ключови думи на Фейсбук страницата си от Европейската прокуратура определят посещението на Лаура Кьовеши у нас.

Според съобщението визитата е била много продуктивна. А срещата с главния прокурор била от учтивост.

Consistency, determination, action. The key words that describe a very productive visit to Bulgaria . Today, the European Chief Prosecutor had meetings with Minister of Interior, M. Rashkov, Minister of Justice, Ms Iordanova & a courtesy visit to Prosecutor General, M. Geshev. pic.twitter.com/rxMTtdpu1i