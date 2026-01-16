БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Обявиха грипна епидемия и в област Добрич
Чете се за: 01:02 мин.
РЗИ - София глоби кмета Васил Терзиев заради кризата с...
Чете се за: 01:45 мин.
АПС след върнатия мандат: Върнахме го, за да подпомогнем...
Чете се за: 01:42 мин.
АПС получиха и върнаха папката с мандата неизпълнен
Чете се за: 03:32 мин.
Грипът атакува: На прага на епидемия ли сме?
Чете се за: 02:40 мин.
Три жени загинаха при пожар в София
Чете се за: 02:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

След потъването на баржа в Дунав: Няма отклонения от нормите за водите на реката

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Запази
отклонения нормите водите река дунав казаха мосв връзка потъналия румънски кораб
Снимка: Архив/БТА
Слушай новината

Няма отклонения от нормите за водите на река Дунав, сочат експресните анализи след сигнала за потъналия румънски кораб, съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите във връзка с действията след потъването на румънски кораб в Дунав.

Румънските власти са докладвали на Басейнова дирекция "Дунавски район" резултатите от химични анализи на качеството на водите на река Дунав в района на потъналата баржа на територията на град Зимнича, Румъния. Представените резултати са от изпитване на води в три точки - към баржата, надолу и нагоре по течението. Не са установени отклонения от нормите за добро състояние по анализираните показатели, съобщиха от Екоминистерството.

Изключение се констатира само в измерените концентрации на фосфор като ортофосфати, които превишават нормата за добро състояние, уточниха от ведомството.

В допълнение е извършен анализ на получените данни спрямо наличните в Басейнова дирекция "Дунавски район" данни от мониторинг в пункт от националната мониторингова мрежа за река Дунав след Свищов. Анализът на резултатите показва, че отчетените концентрации по разглежданите показатели са съпоставими и в сходни диапазони с регистрираните в пункта от националния мониторинг, казаха също от министерството.

В следващо съобщение от румънската страна е посочено, че "намерението за изпращане на спасителен кораб за изтегляне на наводнената баржа е отменено поради възникнали технически проблеми, по-силно течение и увеличен дебит на дунавските води", разясниха също от Екоминистерството.

#няма замърсяване #река Дунав

Последвайте ни

ТОП 24

Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
1
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
Три жени загинаха при пожар в София
2
Три жени загинаха при пожар в София
Мъж загина след срутване на хале на автокъща в София, други двама са ранени
3
Мъж загина след срутване на хале на автокъща в София, други двама...
Полицейска камера засече лек автомобил, движещ се с близо 120 км/ч в пловдивско село
4
Полицейска камера засече лек автомобил, движещ се с близо 120 км/ч...
Ограбиха възрастни хора след обмяна на 50 000 лева в Кюстендил
5
Ограбиха възрастни хора след обмяна на 50 000 лева в Кюстендил
7 години затвор за шофьора, който уби 23-годишния Йордан пиян и се укрива 2 години
6
7 години затвор за шофьора, който уби 23-годишния Йордан пиян и се...

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
3
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
4
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
5
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
6
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...

Още от: Регионални

Обявиха грипна епидемия и в област Добрич
Обявиха грипна епидемия и в област Добрич
Мъж преби и заплаши с убийство фелдшер от Спешна помощ в Павликени Мъж преби и заплаши с убийство фелдшер от Спешна помощ в Павликени
Чете се за: 01:22 мин.
Санитарна сеч в Боровец след урагана, съборил 100-годишни дървета Санитарна сеч в Боровец след урагана, съборил 100-годишни дървета
Чете се за: 02:15 мин.
РЗИ - София глоби кмета Васил Терзиев заради кризата с боклука РЗИ - София глоби кмета Васил Терзиев заради кризата с боклука
Чете се за: 01:45 мин.
След серия сигнали за нарушения - държавата спря дейността на завод за преработка на дървесина След серия сигнали за нарушения - държавата спря дейността на завод за преработка на дървесина
Чете се за: 01:00 мин.
Нов софтуер в Сливен отчете над 50 преминавания на червен сигнал в първия ден Нов софтуер в Сливен отчете над 50 преминавания на червен сигнал в първия ден
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

Обявиха грипна епидемия и в област Добрич
Обявиха грипна епидемия и в област Добрич
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
РЗИ - София глоби кмета Васил Терзиев заради кризата с боклука РЗИ - София глоби кмета Васил Терзиев заради кризата с боклука
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
АПС получиха и върнаха папката с мандата неизпълнен АПС получиха и върнаха папката с мандата неизпълнен
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Три жени загинаха при пожар в София Три жени загинаха при пожар в София
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
"Отиваме на избори" - реакции от кулоарите
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Нобелова награда за мир като подарък - Мария Корина Мачадо даде...
Чете се за: 04:45 мин.
Латинска Америка
Разследват Божидар Бобоков за притежание на наркотици с цел...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Без отопление на фона на екстремни студове в Украйна
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ