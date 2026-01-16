След потъването на баржа в Дунав: Няма отклонения от нормите за водите на реката

Няма отклонения от нормите за водите на река Дунав, сочат експресните анализи след сигнала за потъналия румънски кораб, съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите във връзка с действията след потъването на румънски кораб в Дунав.

Румънските власти са докладвали на Басейнова дирекция "Дунавски район" резултатите от химични анализи на качеството на водите на река Дунав в района на потъналата баржа на територията на град Зимнича, Румъния. Представените резултати са от изпитване на води в три точки - към баржата, надолу и нагоре по течението. Не са установени отклонения от нормите за добро състояние по анализираните показатели, съобщиха от Екоминистерството.

Изключение се констатира само в измерените концентрации на фосфор като ортофосфати, които превишават нормата за добро състояние, уточниха от ведомството.

В допълнение е извършен анализ на получените данни спрямо наличните в Басейнова дирекция "Дунавски район" данни от мониторинг в пункт от националната мониторингова мрежа за река Дунав след Свищов. Анализът на резултатите показва, че отчетените концентрации по разглежданите показатели са съпоставими и в сходни диапазони с регистрираните в пункта от националния мониторинг, казаха също от министерството.

В следващо съобщение от румънската страна е посочено, че "намерението за изпращане на спасителен кораб за изтегляне на наводнената баржа е отменено поради възникнали технически проблеми, по-силно течение и увеличен дебит на дунавските води", разясниха също от Екоминистерството.