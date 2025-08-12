След пожара в Пирин – пустош, безводие и унищожени местообитания

През последните две седмици огнеборци, горски служители и доброволци се бориха с огромния пожар в Пирин планина, който изпепели близо 50 000 декара. Той вече е локализиран, но последиците, които огнената стихия остави след себе си, са огромни за растителните и животински видове в района.

Доброволци от "Зелени Балкани" обходиха опустошените терени в Пирин в търсене на пострадали животни. Някои от тях вече се лекуват в Спасителния център в Стара Загора.

д-р Руско Петров, управител на Спасителен център за диви животни "Зелени Балкани": "Успяхме да спасим шест броя костенурки, една от които е тук при мен. Четири таралежа. Основно обгорени са им крачетата най-вече, обгорени са им коремчетата отдолу."

Но в труднопроходимите райони има още стотици пострадали животни, до които доброволците не могат да стигат.

д-р Руско Петров, управител на Спасителен център за диви животни "Зелени Балкани": "Тези животни, които не са доста бързи, много често или целите изгарят вътре, или се задушават. Гората е техен дом, а сега техният дом е унищожен… ще са необходими между 40 и 50 години тя да бъде възстановена, така че едно унищожение на цялостното екоравновесие в тези райони, в които бушуваха пожари."

А последиците от тази екокатастрофа ще окажат най-силно въздействие през следващите години.

инж. Иван Ризов, директор на ДГС – Струмяни: "Водохранните функции на гората тук ще бъдат изключително засегнати. Много е вероятно да се появи почвена ерозия, която да отнеме плодородния, горния слой на почвата. А почва се възстановява за десетки, дори стотици години. Щетите са неизмерими на този етап. Огромни са."

Друг голям пожар в община Струмяни изпепели 18 000 декара, от които 7600 гори. Равносметката година по-късно – безводие и липса на пасища в района.

Йордан Ресов, жител на с. Микрево: "Където няма гора, няма и вода. Изворите спреха нагоре повечето като е пожара. Това е положението. И животни никакви. Защото няма вода нагоре." Александър Божанов, жител на с. Микрево: "Щетите са големи. Пасища, всичко изгоре. Нагоре по балкана всичко изгоре." д-р Руско Петров, управител на Спасителен център за диви животни "Зелени Балкани": "Можем да се справим, като всички ние бъдем доста по-отговорни, за да можем да опазим природата, в която сме част и ние."

Голяма част от горските пожари възникват в населените места. Затова изграждането на широки просеки между селата и горите може да помогне, смятат експерти.

Автори: Аксения Ангелова, Иван Янев