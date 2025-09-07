След пожара в Трънско – музиката помага

Лятото на 2025 г. остави белег – огромен пожар унищожи над 60 къщи и постройки и опожари 10 000 декара гора. Хората буквално изгубиха домовете си и част от живота си.

Историята на Гошко от село Рани луг е направо кино: „Целият обгорен, но пак гасих. Изгоряха ми животните, покривът, всичко…“.



Музика срещу бедата

За да помогнат, над 30 изпълнители и над 100 участници направиха благотворителен концерт с послание „Обединени за Трънско“.

Народната певица Лиляна Галевска каза нещо силно: „Господ бави, но не забравя“ – и призова всички да дарят.



Какво се събра?

До момента – около 120 000 лв. от дарения.

Звучи много, но щетите са толкова големи, че парите не стигат. Сега местните бързат да възстановят домовете си преди зимата.



Защо е важно?

Трагедии като тази показват, че общността и подкрепата са най-силното „оръжие“.

Всеки може да помогне – с пари, време, доброволчество или просто като разкаже историята.



