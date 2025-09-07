БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните...
Чете се за: 04:15 мин.
Шофьор "летял" с 222 км/ч. край Ихтиман: Над...
Чете се за: 04:00 мин.
За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна
Чете се за: 03:10 мин.
По-строг контрол на пътя: Толкамерите вече засичат средна...
Чете се за: 03:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

След пожара в Трънско – музиката помага

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
Деца
Запази
Слушай новината

Лятото на 2025 г. остави белег – огромен пожар унищожи над 60 къщи и постройки и опожари 10 000 декара гора. Хората буквално изгубиха домовете си и част от живота си.
Историята на Гошко от село Рани луг е направо кино: „Целият обгорен, но пак гасих. Изгоряха ми животните, покривът, всичко…“.

Музика срещу бедата

За да помогнат, над 30 изпълнители и над 100 участници направиха благотворителен концерт с послание „Обединени за Трънско“.
Народната певица Лиляна Галевска каза нещо силно: „Господ бави, но не забравя“ – и призова всички да дарят.

Какво се събра?

До момента – около 120 000 лв. от дарения.
Звучи много, но щетите са толкова големи, че парите не стигат. Сега местните бързат да възстановят домовете си преди зимата.

Защо е важно?

Трагедии като тази показват, че общността и подкрепата са най-силното „оръжие“.
Всеки може да помогне – с пари, време, доброволчество или просто като разкаже историята.

Последвайте ни

ТОП 24

България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
1
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
"Преродена" - бенефис на Боряна Калейн (ВИДЕО)
2
"Преродена" - бенефис на Боряна Калейн (ВИДЕО)
Тържествена заря в Пловдив за 140-годишнината от Съединението на България
3
Тържествена заря в Пловдив за 140-годишнината от Съединението на...
За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна
4
За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна
Президентът Радев в Пловдив: Съединението е нашето вдъхновение, единни сме успявали и само единни ще пребъдем
5
Президентът Радев в Пловдив: Съединението е нашето вдъхновение,...
Да бъдем единни, призовават българските политици в Деня на Съединението
6
Да бъдем единни, призовават българските политици в Деня на...

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
3
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
4
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
5
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Още от: У нас

Съединението - интервю с доц. д-р Светослав Живков
Съединението - интервю с доц. д-р Светослав Живков
Новините 05.09.2025г. Новините 05.09.2025г.
Чете се за: 00:15 мин.
Съединението на България – ключов момент в историята Съединението на България – ключов момент в историята
Чете се за: 02:25 мин.
40 години „Звук и светлина“ във Велико Търново 40 години „Звук и светлина“ във Велико Търново
Чете се за: 01:07 мин.
В София вече има паметник на генерал Владимир Вазов – виден военачалник, общественик и кмет на София В София вече има паметник на генерал Владимир Вазов – виден военачалник, общественик и кмет на София
Чете се за: 02:55 мин.
Бул. „Тодор Каблешков“ в София най-накрая ще може да бъде довършен! Бул. „Тодор Каблешков“ в София най-накрая ще може да бъде довършен!
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

Шофьор "летял" с 222 км/ч. край Ихтиман: Над 1500 нарушения в първите 12 часа на контрола за средна скорост
Шофьор "летял" с 222 км/ч. край Ихтиман: Над 1500...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Пореден протест в Плевен заради безводието Пореден протест в Плевен заради безводието
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Гора пламна във варненския квартал “Аспарухово” Гора пламна във варненския квартал “Аспарухово”
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Нови правила за пешеходците: 100 лв. глоба, ако гледаш в телефона си, докато пресичаш Нови правила за пешеходците: 100 лв. глоба, ако гледаш в телефона си, докато пресичаш
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Защо японският премиер подаде оставка?
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Технологични гиганти на вечеря в Белия дом, отсъстваше само Мъск...
Чете се за: 02:17 мин.
По света
Над 30 изпълнители участваха в благотворителен концерт в помощ на...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Пожар избухна край зала "Фестивална" (ВИДЕО)
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ