След примирието в Близкия изток - ще има ли раздвижване по въпроса за войната в Украйна?

Украинският президент Володимир Зеленски приветства двуседмичното примирие в Близкия изток и допълни, че ако Москва се обяви за прекратяване на огъня, Киев ще отговори по същия начин. Според Зеленски, прекратяване на огъня би създало предпоставки за водене на преговори за траен мир. Украйна многократно е призовавала Русия да се съгласи на прекратяване на огъня, за да могат двете страни да преговарят, но от Москва са на мнение, че условията по мирното споразумение трябва да бъдат договорени преди това.



По обяд говорителят на Кремъл Дмитрий Песков също коментира примирието между Съединените щати и Иран и заяви, че войната в Близкия изток не е пряко свързана с тази в Украйна. Въпреки това Песков подчерта, че сега, когато преговарящите не са насочили вниманието си към Иран, възможността за нов кръг от тристранни преговори се увеличава. Говорителят на руския президент Владимир Путин приветства и усилията, положени от американския лидер Доналд Тръмп за постигане на мир в Украйна.