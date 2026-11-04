БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Серия от бомбени заплахи срещу самолети и в чужбина
Чете се за: 01:10 мин.
Нова серия бомбени заплахи: Три самолета кацнаха...
Чете се за: 01:00 мин.
1516 евро са необходими на едно тричленно семейство за...
Чете се за: 02:12 мин.
Пламен Абровски: До края на годината ще бъде внесен...
Чете се за: 09:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

След резултата от изборите в САЩ: Бурна радост, умерен оптимизъм и предпазливи коментари в Европа и по света

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Запази
резултата изборите сащ бурна радост умерен оптмизъм предпазливи коментари европа света
Снимка: БТА
Слушай новината

От бурна радост до умерен оптимизъм - така светът прие победата на Демократическата партия на междинните избори в САЩ. Положително реагираха и световните пазари.

Радост и усещане за надежда - така се събуди Брюксел след синята вълна в САЩ.

Фредерик ван ден Бош, работещ в Брюксел: "По отношение на Европа, мисля, че влиянието на вота в САЩ се надценява. Онова, което е заложено като политика, ще продължи. Надявам се Европа да продължи да разчита повече на себе си, особено когато става дума за сигурност и отбрана."

Оптимисти са и в Германия.

Йохан Вадефул, министър на външните работи на Германия: "Сега нашата цел трябва да бъде активна работа с американската администрация за решаването на конфликтите - в Близкия изток и Европа. По отношение на Украйна - аз съм оптимист, че сега ще има повече дискусии в Конгреса, за това как заедно можем да подкрепим страната."

Във Франция оцениха високо победата на демократите, но предупредиха, че несигурността в отношенията с Вашингтон остава.

Ролан Лескюр, министър на финансите на Франция: "Той остава отговорен за външната политика, така че вече сме запознати с бих казал, донякъде непредсказуемия характер на американския президент."

Америка гласува срещу омразата и мачизма, срещу отричането на климатичните промени и срещу привилегиите на елита, написа испанският премиерът Педро Санчес в социалните мрежи. Полският премиер Доналд Туск си позволи да посъветва Тръмп.

Доналд Туск, министър-председател на Полша: "Демокрацията победи в Америка. Демокрацията е невероятна, харесвам я, тя е красиво нещо. И не че бих си позволил да давам съвети на американския президент, но все пак бих му препоръчал да не прекалява с налагането на вето."

Надежда и несигурност в Киев.

Полина, жител на Киев: "Говори се, че след като Тръмп загуби ще се опита да блокира помощта за Украйна. Сега ще е ядосан и ще създава проблеми."

В Русия - говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, каза че вотът е вътрешна тема за САЩ, но изрази надежда, че "миротворческите" усилия на Тръмп ще продължат.

В Иран не се надяват на промяна, а в Израел бяха предпазливи в коментарите си за резултата от междинните избори.

#резултати от междинните избори в САЩ #политически реакции #Москва #Иран #Израел #Украйна #Германия #Франция #Брюксел

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко по БНТ 3 и на сайта ни
1
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко по БНТ 3 и на...
Наталия Ефремова: Пенсиите ще бъдат осъвременени от 1 юли по швейцарското правило
2
Наталия Ефремова: Пенсиите ще бъдат осъвременени от 1 юли по...
Лисица обикаля в столичния район „Възраждане“, за два дни умори пет кокошки
3
Лисица обикаля в столичния район „Възраждане“, за два...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
4
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Извънземен Карлос Насар спечели четвъртата си световна титла с впечатляващ двубой от 415 килограма
5
Извънземен Карлос Насар спечели четвъртата си световна титла с...
Карлос Насар отново е на световния връх в изхвърлянето! Поредна титла и нов световен рекорд за българския феномен
6
Карлос Насар отново е на световния връх в изхвърлянето! Поредна...

Най-четени

ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
1
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%,...
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус 7°, а най-високите – между 20° и 25°
2
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус...
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова печели балотажа с 58,2%, Андрей Гюров е получил 38,6% подкрепа
3
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова...
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
4
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на балотажа с 51% подкрепа, Гюров е втори с 44,7%
5
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на...
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с убедителен резултат от 71,82%
6
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с...

Още от: Близък изток

Консултации за съставяне на правителство в Израел
Консултации за съставяне на правителство в Израел
Джей Ди Ванс: Оптимисти сме за сделка с Иран, но запазваме възможността за военна сила Джей Ди Ванс: Оптимисти сме за сделка с Иран, но запазваме възможността за военна сила
Чете се за: 01:40 мин.
Нови американски удари срещу Иран? Нови американски удари срещу Иран?
Чете се за: 00:47 мин.
ИРНА: Американската агресия застрашава поминъка на иранските рибари, заяви служител от Ислямската република ИРНА: Американската агресия застрашава поминъка на иранските рибари, заяви служител от Ислямската република
Чете се за: 01:15 мин.
Партиите на арабското малцинство в Израел имат решаваща роля за формирането на парламентарно мнозинство Партиите на арабското малцинство в Израел имат решаваща роля за формирането на парламентарно мнозинство
Чете се за: 00:57 мин.
Окончателните резултати в Израел оставиха Нетаняху без мнозинство Окончателните резултати в Израел оставиха Нетаняху без мнозинство
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Нова серия бомбени заплахи: Три самолета кацнаха извънредно у нас
Нова серия бомбени заплахи: Три самолета кацнаха извънредно у нас
Чете се за: 01:00 мин.
Сигурност и правосъдие
Серия от бомбени заплахи срещу самолети и в чужбина Серия от бомбени заплахи срещу самолети и в чужбина
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Екипажи на ВВС бяха активирани в отговор на бомбени заплахи на три пътнически самолета Екипажи на ВВС бяха активирани в отговор на бомбени заплахи на три пътнически самолета
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
1516 евро са необходими на едно тричленно семейство за издръжка на месец 1516 евро са необходими на едно тричленно семейство за издръжка на месец
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Опозицията с критика към управляващите: Представят бюджета в УНСС
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
След изборната загуба - как Иран стана горещ картоф за Тръмп?
Чете се за: 03:35 мин.
По света
Разследват следене с тракери след акция в завод в Гурково
Чете се за: 02:10 мин.
Регионални
Кризата с "Топлофикация София": СОС в търсене на решение...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ