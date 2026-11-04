След резултата от изборите в САЩ: Бурна радост, умерен оптимизъм и предпазливи коментари в Европа и по света

От бурна радост до умерен оптимизъм - така светът прие победата на Демократическата партия на междинните избори в САЩ. Положително реагираха и световните пазари.

Радост и усещане за надежда - така се събуди Брюксел след синята вълна в САЩ.

Фредерик ван ден Бош, работещ в Брюксел: "По отношение на Европа, мисля, че влиянието на вота в САЩ се надценява. Онова, което е заложено като политика, ще продължи. Надявам се Европа да продължи да разчита повече на себе си, особено когато става дума за сигурност и отбрана."

Оптимисти са и в Германия.

Йохан Вадефул, министър на външните работи на Германия: "Сега нашата цел трябва да бъде активна работа с американската администрация за решаването на конфликтите - в Близкия изток и Европа. По отношение на Украйна - аз съм оптимист, че сега ще има повече дискусии в Конгреса, за това как заедно можем да подкрепим страната."

Във Франция оцениха високо победата на демократите, но предупредиха, че несигурността в отношенията с Вашингтон остава.

Ролан Лескюр, министър на финансите на Франция: "Той остава отговорен за външната политика, така че вече сме запознати с бих казал, донякъде непредсказуемия характер на американския президент."

Америка гласува срещу омразата и мачизма, срещу отричането на климатичните промени и срещу привилегиите на елита, написа испанският премиерът Педро Санчес в социалните мрежи. Полският премиер Доналд Туск си позволи да посъветва Тръмп.

Доналд Туск, министър-председател на Полша: "Демокрацията победи в Америка. Демокрацията е невероятна, харесвам я, тя е красиво нещо. И не че бих си позволил да давам съвети на американския президент, но все пак бих му препоръчал да не прекалява с налагането на вето."

Надежда и несигурност в Киев.

Полина, жител на Киев: "Говори се, че след като Тръмп загуби ще се опита да блокира помощта за Украйна. Сега ще е ядосан и ще създава проблеми."

В Русия - говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, каза че вотът е вътрешна тема за САЩ, но изрази надежда, че "миротворческите" усилия на Тръмп ще продължат.

В Иран не се надяват на промяна, а в Израел бяха предпазливи в коментарите си за резултата от междинните избори.