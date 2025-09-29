БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Служителите на ДАИ опитали да подкупят екипа на Роби Уилямс с Гугъл преводач

Иво Никодимов
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
В домовете на задържаните са открити близо 43 000 евро в брой

уволнени служители bdquoавтомобилна администрацияldquo поискали подкуп шофьори екипа роби уилямс
Грандиозният концерт на Роби Уилямс, който събра на Националния стадион в София над 40 000 души, беше помрачен от неприятна новина за подкуп.

Двама служители на "Автомобилна администрация" са уволнени, след като спрели и поискали пари от шофьори на камиони с техника за концерта на британската звезда в София. Оправданието на служителите било, че тахографите на чисто новите камиони били повредени и водачите трябвало да бъдат глобени.

По всичко личи, че това не е изолиран случай, защото в домовете на двамата служители са били открити големи суми в евро, скрити в кутии от цигари.

На 25 септември в късните следобедни часове 22 тира с техника за концерта на Роби Уилямс влизат в София.

"Пет от тези композиции са спрени на КПП "Черната котка" от служители на ДАИ. Като и петте водачи на товарни автомобили твърдят, че им е поискан подкуп с оглед на това, че имат повреда в тахошайбите", обясни Любомир Николов, директор на СДВР.

Двама от шофьорите на камиони са се противопоставили на твърденията за проблем с тахографските апарати и са отказали да плащат както глоби, така и подкуп.

"Не са възприели техните заплахи, че ще бъдат глобени със сумата 750 евро за тяхната неизправност", каза Любомир Николов.

Други трима обаче са приели артументите на ДАИ, че има проблем.

"И за съжаление са им дали подкупа в размер на 300 евро и други двама - по 200 лева. Интересното в случая е, че е имало езикова бариера между предаващите и получаващите, тъй като това са английски граждани и в комуникацията са използвали Гугъл преводач".

Двама от шофьорите на са имали пари в брой, за да платят поискания им подкуп.

"И са били принудени да отидат до близкия банкомат, за да изтеглят сумата от по 200 лева на човек", коментира Любомир Николов.

Сигналът е подаден няколко часа по-късно от организаторите на концерта на Роби Уилямс в София. Служителите на ДАИ поискали подкупа са установени и домовете им са претърсени.

"Попаднахме на добре прикрити, скрити в кутии от цигари солидни копюри от еврови банкноти. Както и укрити големи парични средства в жилището на единия от задържаните. Общата сума, която установихме е около 43 000 евро и над 5000 лева в брой".

В двамата задържани са открити и четири удостоверения - три на чужди шофьори и едно на български. Вчера извършителите са задържани за срок до 72 часа и са им повдигнати обвинения.

"А именно за това, че са поискали и са приели суми от по 200 лева и по 300 евро от чуждестранни водачи на товарни автомобили, превозващи техника за концерта, който се състоя на Национален стадион "Васил Левски" на 28 септември", посочи Десислава Петрова, зам.-градски прокурор.

Събраните до момента видеозаписи от охранителни камери в района потвърждават версията на изнудваните за подкуп шофьори. Все още в "Автомобилна администрация" не са свалили записа от камерата в служебния автомобил на проверяващите.

"Назначена е вътрешна проверка и се надяваме да изкореним такива наследствени стари корупционни практики", каза Слав Монов, изпълнителен директор на ИА "Автомобилна администрация".

Двамата задържани са служители на "Автомобилна администрация" от 2012 година. Досега за тях не е имало сигнали, нито поводи за наказания.

