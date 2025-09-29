БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Няма да има режим на водата във Велико Търново
Чете се за: 02:37 мин.
Уволнени са служители от „Автомобилна...
Чете се за: 02:05 мин.
Поискан е подкуп на шофьори на камиони, превозващи...
Чете се за: 01:20 мин.
Владимир Николов: Това, което се случва с мъжкия отбор,...
Чете се за: 01:20 мин.
Сняг до края на седмицата - вижте къде
Чете се за: 02:45 мин.
Вот "за" Европа: Проевропейската партия на...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

400 лева и 300 евро за „пътя към сцената“ – арест за инспектори, изнудвали екипа на Роби Уилямс

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА
Слушай новината

Двама служители на „Автомобилна администрация“ са задържани, след като поискали и приели подкупи от 400 лева и 300 евро от шофьори на камиони, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс в София.

Служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ са спрели два камиона с английска регистрация, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс, и са се опитали да изнудят шофьорите за подкуп. След сигнал до МВР и британското посолство, същите служители са били задържани за 72 часа.

"Действията са предприети след сигнал на организатора на концерта. Колегите от СДВР са реагирали незабавно и са започнали разследване. Провели са разпити на свидетели, на по-късен етап включително и пред съдия. Извършени са претърсвания и изземвания на автомобили и на адреси, както и обиски на лица. На 28 септември СГП с постановление привлече двама служители на изпълнителната агенция за подкуп за това, че са поискали и приели суми от по 200 лева и 300 евро от чуждестранни водачи на товарни автомобили, превозващи техника за концерта, който се състоя", обясни зам. градски прокурор на София Десислава Петрова.

Тези действия служителите на "Автомобилна администрация" са извършили на 25 септември.

"Сумите, които първоначално са поискани и приети от служителите са 200 лева от един от водачите, 200 лева от друг от водачите и 300 евро от третия от тях".

Утре трябва да стане ясно дали на задържаните ще им бъде поискана мярка „задържане под стража“. Към момента те са задържани за 72 часа

#"Автомобилна администрация" #Роби Уилямс #подкуп

Последвайте ни

ТОП 24

Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
1
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на България"
2
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на...
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е вследствие на дългото време нищо правене
3
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е...
Владо Николов: Обещавам повече да не ги наричам деца, те са достойни мъже на България
4
Владо Николов: Обещавам повече да не ги наричам деца, те са...
Поискан е подкуп на шофьори на камиони, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс
5
Поискан е подкуп на шофьори на камиони, превозващи техника за...
Проевропейската партия на Мая Санду води на изборите в Молдова
6
Проевропейската партия на Мая Санду води на изборите в Молдова

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
3
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
4
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
5
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
6
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...

Още от: Сигурност и правосъдие

Близо 800 инцидента с мотористи за година, 50 загинали и над 500 ранени
Близо 800 инцидента с мотористи за година, 50 загинали и над 500 ранени
Опасен рекорд: Шофьор прелетя с над 265 км/ч на АМ "Тракия" Опасен рекорд: Шофьор прелетя с над 265 км/ч на АМ "Тракия"
Чете се за: 05:05 мин.
Тодор Тагарев за дроновете: Провокация на 100% Тодор Тагарев за дроновете: Провокация на 100%
Чете се за: 02:15 мин.
Акция срещу чуждестранните нарушители на пътя: 21 шофьори с неплатени глоби, 85 уведомления за нарушения Акция срещу чуждестранните нарушители на пътя: 21 шофьори с неплатени глоби, 85 уведомления за нарушения
Чете се за: 01:57 мин.
Специализирана полицейска операция срещу чуждестранни нарушители на пътя Специализирана полицейска операция срещу чуждестранни нарушители на пътя
Чете се за: 02:00 мин.
Съдът в Хасково отложи делото за отстраняване на кмета на Минерални бани Мюмюн Искендер Съдът в Хасково отложи делото за отстраняване на кмета на Минерални бани Мюмюн Искендер
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

400 лева и 300 евро за „пътя към сцената“ – арест за инспектори, изнудвали екипа на Роби Уилямс
400 лева и 300 евро за „пътя към сцената“ – арест...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Уволнени са служители от „Автомобилна администрация“, поискали подкуп от шофьори от екипа на Роби Уилямс Уволнени са служители от „Автомобилна администрация“, поискали подкуп от шофьори от екипа на Роби Уилямс
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
България очаква своите герои: Прибират се националите по волейбол след триумфа на Световното България очаква своите герои: Прибират се националите по волейбол след триумфа на Световното
Чете се за: 01:12 мин.
Общество
От сняг до 30-градусови жеги: Какво време ни очаква през октомври? От сняг до 30-градусови жеги: Какво време ни очаква през октомври?
Чете се за: 02:22 мин.
Времето
Няма да има режим на водата във Велико Търново
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Владимир Николов: Това, което се случва с мъжкия отбор,...
Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Цената на потребителската кошница остава 97 лева
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ