400 лева и 300 евро за „пътя към сцената“ – арест за инспектори, изнудвали екипа на Роби Уилямс

Двама служители на „Автомобилна администрация“ са задържани, след като поискали и приели подкупи от 400 лева и 300 евро от шофьори на камиони, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс в София.

Служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ са спрели два камиона с английска регистрация, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс, и са се опитали да изнудят шофьорите за подкуп. След сигнал до МВР и британското посолство, същите служители са били задържани за 72 часа.

"Действията са предприети след сигнал на организатора на концерта. Колегите от СДВР са реагирали незабавно и са започнали разследване. Провели са разпити на свидетели, на по-късен етап включително и пред съдия. Извършени са претърсвания и изземвания на автомобили и на адреси, както и обиски на лица. На 28 септември СГП с постановление привлече двама служители на изпълнителната агенция за подкуп за това, че са поискали и приели суми от по 200 лева и 300 евро от чуждестранни водачи на товарни автомобили, превозващи техника за концерта, който се състоя", обясни зам. градски прокурор на София Десислава Петрова.

Тези действия служителите на "Автомобилна администрация" са извършили на 25 септември.

"Сумите, които първоначално са поискани и приети от служителите са 200 лева от един от водачите, 200 лева от друг от водачите и 300 евро от третия от тях".

Утре трябва да стане ясно дали на задържаните ще им бъде поискана мярка „задържане под стража“. Към момента те са задържани за 72 часа