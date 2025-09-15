София празнува на 17 септември!

Денят на София тази година ще е присъствен за учениците, но дали ще има часове или ще е по-лежерен ден – решават училищата. Решението е в ръцете на педагогическите съвети, а не всички ще имат "чиста почивка".

Идеята: вместо зад чина – навън из града! Учениците ще могат да ходят на:

творчески работилници

изложби

театрални постановки

спортни събития

… и то с безплатен вход в общинските музеи и галерии.

Кметът Васил Терзиев:

„Искаме децата да научат нещо за София по интересен начин – да открият ново любимо място или преживяване.“

Освен това в момента се строят 7 нови училищни сгради, а скоро ще отвори и ново училище с детска градина в Манастирски ливади – запад.