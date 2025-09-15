БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Специално: Лицето на войната в град Черкаси в Украйна
Чете се за: 03:52 мин.
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Чете се за: 02:22 мин.
Митрофанова след привикването ѝ в МВнР: Москва никога не...
Чете се за: 01:45 мин.
Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на...
Чете се за: 01:30 мин.
МВнР привика руския посланик у нас заради дроновете в...
Чете се за: 02:37 мин.
Почина отец Иван от Нови хан
Чете се за: 00:50 мин.
Дебатите по вота на недоверие ще се проведат в сряда,...
Чете се за: 01:00 мин.
Образователният министър: Трябва да засилим...
Чете се за: 04:07 мин.
15 септември е! Училищата посрещат 57 000 първокласници
Чете се за: 00:47 мин.

София празнува на 17 септември!

Чете се за: 00:52 мин.
Деца
Денят на София тази година ще е присъствен за учениците, но дали ще има часове или ще е по-лежерен ден – решават училищата. Решението е в ръцете на педагогическите съвети, а не всички ще имат "чиста почивка".

Идеята: вместо зад чина – навън из града! Учениците ще могат да ходят на:

творчески работилници
изложби
театрални постановки
спортни събития
… и то с безплатен вход в общинските музеи и галерии.

Кметът Васил Терзиев:
„Искаме децата да научат нещо за София по интересен начин – да открият ново любимо място или преживяване."

Освен това в момента се строят 7 нови училищни сгради, а скоро ще отвори и ново училище с детска градина в Манастирски ливади – запад.

15 септември – отново на училище!
15 септември – отново на училище!
Мечка се разходи из улиците на Ловеч
Чете се за: 00:32 мин.
НТ "Иван Вазов" обяви програмата си за сезон 2025/2026
Фестивалът "КвАРТал" в София празнува 10 години
Лятна ваканция в библиотеката в Полски Тръмбеш
Известни личности четат любими детски книги в София

Специално: Лицето на войната в град Черкаси в Украйна
По света
Специално: Лицето на войната в град Черкаси в Украйна
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
У нас
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на "Капитан Андреево"
У нас
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
У нас
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
"Виждали ли сте скоро мечка?": Необичайният гост на Ловеч...
У нас
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Митрофанова след привикването ѝ в МВнР: Москва никога не нанася...
По света
Чете се за: 01:45 мин.
По света
МВнР привика руския посланик у нас заради дроновете в Полша и Румъния
У нас
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
САЩ с непоколебима подкрепа за Израел: Нетаняху не изключи нови...
По света
Чете се за: 04:12 мин.
По света
