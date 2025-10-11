Софийският маратон събира рекорден брой участници от 66 държави

Този уикенд София се превръща в спортната столица на годината. Над 8000 бегачи от 66 страни ще застанат на старта на Софийския маратон, който ще се проведе днес и утре.

В събота участниците в най-кратката дистанция – 5 км, ще потеглят в 9:45 часа пред Националната художествена галерия.

Неделя е денят за големите предизвикателства – 10 км, 21 км и класическите 42 км, като стартът ще бъде даден в 9:10 часа.

Заради маратона в столицата е въведена временна организация на движението и промени в градския транспорт, затова шофьорите и пътниците трябва да се движат с повишено внимание.

Събитието се очаква да привлече хиляди зрители и фенове на спорта от цял свят.