Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма...
Чете се за: 02:32 мин.

Софийският маратон събира рекорден брой участници от 66 държави

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
софийският маратон променя движението центъра
Снимка: БТА/Архив
Този уикенд София се превръща в спортната столица на годината. Над 8000 бегачи от 66 страни ще застанат на старта на Софийския маратон, който ще се проведе днес и утре.

В събота участниците в най-кратката дистанция – 5 км, ще потеглят в 9:45 часа пред Националната художествена галерия.
Неделя е денят за големите предизвикателства – 10 км, 21 км и класическите 42 км, като стартът ще бъде даден в 9:10 часа.

Заради маратона в столицата е въведена временна организация на движението и промени в градския транспорт, затова шофьорите и пътниците трябва да се движат с повишено внимание.

Събитието се очаква да привлече хиляди зрители и фенове на спорта от цял свят.

