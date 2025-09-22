БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

SOS Черно море: „Грийнпийс“ с акция срещу нови сондажи за нефт и газ

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
Деца
Запази
sos черно море bdquoгрийнпийсldquo акция сондажи нефт газ
Слушай новината

Активисти на „Грийнпийс“ от България и Румъния разпънаха огромен спасителен пояс на пясъчната граница между двете държави. Събитието, проведено на 21 септември, събра близо 50 участници, които настояха за забрана на нови сондажи за нефт и газ в Черно море.

„Газът няма да е нито български, нито румънски – той ще принадлежи на концесионерите. Единственото, което ще получим, е замърсяване“, заяви Меглена Антонова, директор на „Грийнпийс“ – България. Тя подчерта, че устойчивото решение е ускоряване на прехода към възобновяема енергия.

В момента в морето се разработват няколко големи проекта – Neptun Deep (OMV Petrom/Romgaz) в румънски води, Хан Аспарух и Хан Тервел в български, както и Sakarya в турски. Според експертите разливи и изтичания на метан биха нанесли катастрофални щети на екосистемите, риболова и туризма.

Активисти от Украйна, Словакия и Хърватска също се включиха в акцията.
„Морето трябва да ни обединява, не да ни разделя“, заяви украинският морски биолог д-р София Садогурска.

Протестът идва на фона на нарастваща обществена подкрепа – 13 000 българи и над 64 000 румънци вече са подписали петиции срещу проектите.

Автор и източник на снимките: „Грийнпийс“.

Последвайте ни

ТОП 24

Златната топка 2025: Бъдещето принадлежи на Ямал, настоящето е на страната на Дембеле
1
Златната топка 2025: Бъдещето принадлежи на Ямал, настоящето е на...
Отборът на САЩ ще бъде съперник на България на четвъртфиналите на световното първенство по волейбол
2
Отборът на САЩ ще бъде съперник на България на четвъртфиналите на...
Три ремонта на магистрала "Тракия" започват от утре
3
Три ремонта на магистрала "Тракия" започват от утре
Усман Дембеле и Айтана Бонмати са големите победители на наградите "Златната топка" за 2025 г. (ОБЗОР)
4
Усман Дембеле и Айтана Бонмати са големите победители на наградите...
Трима души получиха шанс за нов живот след успешна донорска ситуация в Пловдив
5
Трима души получиха шанс за нов живот след успешна донорска...
Транспортен хаос в Европа: Разследването на кибератаката продължава
6
Транспортен хаос в Европа: Разследването на кибератаката продължава

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
2
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от...
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
3
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
4
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс заради незаконни сондажи на минерална вода
5
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
6
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна

Още от: У нас

Билетите за градския транспорт вече и в телефона ти
Билетите за градския транспорт вече и в телефона ти
Центърът на София без автомобили за Деня на мобилността Центърът на София без автомобили за Деня на мобилността
Чете се за: 01:37 мин.
България прегази Португалия и е на 1/4-финал на Световното първенство по волейбол България прегази Португалия и е на 1/4-финал на Световното първенство по волейбол
Чете се за: 01:22 мин.
Енрике Иглесиас събра над 30 000 души на националния стадион Енрике Иглесиас събра над 30 000 души на националния стадион
Чете се за: 01:15 мин.
България чества 117 години от обявяването на Независимостта България чества 117 години от обявяването на Независимостта
Чете се за: 01:15 мин.
В навечерието на деня на Независимостта В навечерието на деня на Независимостта
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Комисия в СОС изслушва ръководството на "Топлофикация" заради казуса "Дружба"
Комисия в СОС изслушва ръководството на "Топлофикация"...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Три ремонта на магистрала "Тракия" започват от утре Три ремонта на магистрала "Тракия" започват от утре
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Технически проблем с есемесите за платено паркиране в София Технически проблем с есемесите за платено паркиране в София
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Обиски и арести при разбиване на криптоизмама за над 100 млн. евро, България е в схемата Обиски и арести при разбиване на криптоизмама за над 100 млн. евро, България е в схемата
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Франция също призна държавата Палестина
Чете се за: 03:27 мин.
По света
Д-р Николова: Пием страшно много антибиотици, защото не се ваксинираме
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Тръмп обяви "Антифа" за терористична организация
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Потребителската кошница у нас поскъпна с 1 лев
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ