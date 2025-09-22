SOS Черно море: „Грийнпийс“ с акция срещу нови сондажи за нефт и газ

Активисти на „Грийнпийс“ от България и Румъния разпънаха огромен спасителен пояс на пясъчната граница между двете държави. Събитието, проведено на 21 септември, събра близо 50 участници, които настояха за забрана на нови сондажи за нефт и газ в Черно море.

„Газът няма да е нито български, нито румънски – той ще принадлежи на концесионерите. Единственото, което ще получим, е замърсяване“, заяви Меглена Антонова, директор на „Грийнпийс“ – България. Тя подчерта, че устойчивото решение е ускоряване на прехода към възобновяема енергия.

В момента в морето се разработват няколко големи проекта – Neptun Deep (OMV Petrom/Romgaz) в румънски води, Хан Аспарух и Хан Тервел в български, както и Sakarya в турски. Според експертите разливи и изтичания на метан биха нанесли катастрофални щети на екосистемите, риболова и туризма.

Активисти от Украйна, Словакия и Хърватска също се включиха в акцията.

„Морето трябва да ни обединява, не да ни разделя“, заяви украинският морски биолог д-р София Садогурска.

Протестът идва на фона на нарастваща обществена подкрепа – 13 000 българи и над 64 000 румънци вече са подписали петиции срещу проектите.

Автор и източник на снимките: „Грийнпийс“.