ИЗВЕСТИЯ

Спартак остана на крачка от следващата фаза в Европейската Северна лига

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
Чете се за: 03:00 мин.
Спорт
Плевенчани се се противопоставиха на латвийци, но приключиха участието си на европейска сцена.

спартак остана крачка следващата фаза европейската северна лига
Слушай новината

Спартак Плевен напусна с високо вдигната глава Европейската северна лига. "Синьо-белите" отстъпиха драматично пред Рига Зели със 78:83 в среща от последния кръг в група 3, изиграна на латвийска земя. Дебют начело на "синьо-белите" направи и новият старши треньор в лицето на Желко Лукаич. Тимът от Плевен даде сериозен отпор, но във финалните акорди не издържа срещу състава на Юрис Умбрашко, който показа по-здрави нерви именно тогава и спечели директния дуел за продължаване в плейофите.

Все пак тимът от Плевен подобри значително представянето си спрямо миналите сезони, когато записа по един успех, а този път остана на крачка от Топ 16. Спартак финишира с три победи и пет загуби, което го нареди на шесто място в потока и общо 17-то, а отборът от Рига е на обратния полюс, завършвайки на втора позиция и пета в крайното класиране.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от ENBL (@enbleague)


Поделеното надмощие бе факт в откриващите минути. Домакините постепенно намериха нужните аргументи в офанзивен план чрез Франки Фидлър, Калил Шабаз и Самуел Аделунми, за да стигнат до 12 точки аванс в края на встъпителния период.

Павлин Иванов, Мартин Сотиров и Ноел Браун дадоха да се разбере, че гостите притежават характер и обратът бе факт. Точните стрелби често валяха, но мерникът на Иванов доведе до това „синьо-белите“ да се оттеглят в съблекалнята при 42:40.

Интригата се заплете на старта на третата част, преминала отново при поделено надмощие. Латвийците включиха на друга скорост, повтаряйки сценария от първата четвърт със съдействието на Шабаз и Фидлър, за да си извоюват 9-точков актив след 30 минути игра.

Водачеството остана в ръцете на отбора от Рига и при откриването на заключителната четвърт. Кавон Скот, Георги Цеков и Сотиров обединиха усилия, оставяйки живи надеждите на спартаклии в края, но домакините показаха здрави нерви от наказателната линия и предотвратиха обрат, слагайки точка на спора.

Павлин Иванов блесна за Спартак със своите 26 точки. Мартин Русев се разписа с 13, Георги Цеков финишира с 11.

Калил Шабаз регистрира 20 точки и 5 асистенции. Франки Фидлър приключи с 16 и 9 борби, Самуел Аделунми отбеляза 13 точки.

#БК Рига Зели #Европейска северна баскетболна лига (ENBL) #БК Спартак Плевен

