Спартак Плевен си осигури услугите на чужденец

от Веселин Михайлов
Спорт
Американският баскетболист е най-новото попълнение на "синьо-белите".

Снимка: НБЛ
Слушай новината

В Спартак Плевен напомниха за себе си от гледна точка на селекцията. „Синьо-белите“ се сдобиха с ново чуждестранно попълнение. Екипът на спартаклии ще носи Айзея Юмипиг, обявиха днес официално от клуба. Американецът ще показва на какво е способен до края на настоящия сезон, като вече е картотекиран.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от Spartak Pleven (@bcspartakpleven)


Гардът дава ход на 2025/2026 в Раховеци, където става част в началото на август, но на 1 февруари приключва своите взаимоотношения с косоварите. Юмипиг завършва със средни показатели от 15.3 точки, 2.2 борби и 5.0 асистенции за 14 мача в местния елит.

За родения във Федерал Уей това ще бъде втори допир с България, след като преди това се изявяваше в Академик Бултекс 99 през 2017/2018.

Кариерата на 33-годишния баскетболист преминава още през словашките Рекер Комарно и Искра Свит, канадските Меруба и Кичинър Уотърлу Тайтанс, турските Дюздже, Коняспор, Маниса и Меркезефенди, швейцарския Нион, украинския Киев, литовския Приенай, косовските Башкими и Пея, както и през северно македонския Работнички.

183-сантиметровият плеймейкър трупа опит в Кал Стейт Фулъртън и Сиатъл Юнивърсити.

