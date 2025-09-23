Спартак Плевен започва участието си в международна лига срещу хървати

Баскетболният Спартак Плевен напомни на привържениците си, че на 1 октомври ще стартира участието си в новия сезон на Европейската северна баскетболна лига за мъже (ENBL).

"Днес, 23 септември, сряда, се открива 5-тия сезон в ENBL с мачове в Австрия, Германия и Нидерландия. Очакваме ви на 1 октомври, сряда, от 19:00 часа в "Балканстрой" за нашия откриващ мач срещу Дубрава Загреб", информираха от клуба в социалните мрежи.

Плевенчани започват новия сезон именно с домакинство на хърватския Дубрава на 1 октомври. За Спартак следват още едно домакинство на чешкия Оломуцко на 15 октомври и гостуване на косовския Пея на 28 октомври.

Спартак Плевен ще гостува на гръцкия Ираклис на 12 ноември. През декември за българския отбор предстоят две домакинства - на 9 декември на латвийския Ригас Зели и на 17 декември срещу британския Нюкасъл Ийгълс.

На 20 януари 2026 година Спартак ще изиграе и последния си мач от основната фаза на турнира, като тогава ще гостува на полския Джики Варшава.

Българският състав приключи участието си в Европейската северна баскетболна лига през миналия сезон 2024/2025 с една победа и седем загуби.