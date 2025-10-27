Спрягат трима за Ювентус

Ювентус има трима водещи кандидати за нов старши треньор на отбора, съобщи "Гадзета дело спорт".
Според информацията фаворит за поста е Рафаеле Паладино, който беше уволнен от Фиорентина през май. Ръководството на торинския клуб обмисля и двама бивши национални селекционери на Италия - Лучано Спалети и Роберто Манчини.
Според съобщенията, Спалети е готов да води "бианконерите", след като се оттегли от италианския национален отбор. Манчини изглежда най-малко вероятният избор за вакантната позиция.
По-рано днес Ювентус обяви раздялата със старши треньора Игор Тудор, който работеше в клуба от март 2025 г.