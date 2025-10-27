Спрягат трима за Ювентус

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ювентус има трима водещи кандидати за нов старши треньор на отбора, съобщи "Гадзета дело спорт".

Лучано Спалети Италия
Снимка: БТА
Слушай новината

Ювентус има трима водещи кандидати за нов старши треньор на отбора, съобщи "Гадзета дело спорт".

Според информацията фаворит за поста е Рафаеле Паладино, който беше уволнен от Фиорентина през май. Ръководството на торинския клуб обмисля и двама бивши национални селекционери на Италия - Лучано Спалети и Роберто Манчини.

Според съобщенията, Спалети е готов да води "бианконерите", след като се оттегли от италианския национален отбор. Манчини изглежда най-малко вероятният избор за вакантната позиция.

По-рано днес Ювентус обяви раздялата със старши треньора Игор Тудор, който работеше в клуба от март 2025 г.

