Сребро за Виктор Бонев на 10 м пистолет соло на европейското първенство по спортна стрелба за младежи в Бургас

Чете се за: 00:35 мин.
Спорт
Това е второ отличие за Виктор Бонев, който взе сребърен медал и на трио заедно с Дамян Илиев и Петър Иванов.

сребро виктор бонев пистолет соло европейското първенство спортна стрелба младежи бургас
Виктор Бонев спечели сребърен медал на 10 мeтра въздушен пистолет соло от Европейското първенство по спортна стрелба за младежи в Бургас.

Бонев стреля отлично и стигна до финала, където в битката за златото отстъпи на състезаващия се с неутрален статут Ислам Шамсутдинов с 12:15.

Бронзовото отличие е за поляка Виктор Луказ Копивода.

Това е второ отличие за Виктор Бонев, който взе сребърен медал и на трио заедно с Дамян Илиев и Петър Иванов.

