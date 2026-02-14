Сребро за Виктор Бонев на 10 м пистолет соло на европейското първенство по спортна стрелба за младежи в Бургас

Виктор Бонев спечели сребърен медал на 10 мeтра въздушен пистолет соло от Европейското първенство по спортна стрелба за младежи в Бургас.

Бонев стреля отлично и стигна до финала, където в битката за златото отстъпи на състезаващия се с неутрален статут Ислам Шамсутдинов с 12:15.

Бронзовото отличие е за поляка Виктор Луказ Копивода.

Това е второ отличие за Виктор Бонев, който взе сребърен медал и на трио заедно с Дамян Илиев и Петър Иванов.