Средният успех от теста по математика за шестокласниците е среден 3, 42, съобщиха от просветното министерството. В изследването са участвали близо 48 хиляди ученици. Най-много са били затруднени от работата с проценти.

Най-добре са се представили учениците от София и Смолян. Изпитът беше национален и онлайн. Ако ученикът не желае оценката няма да бъде вписвана в дневника.

Според министерството тестът е потвърдил основното опасение, че децата срещат трудности след прехода от начален към прогимназиален етап.