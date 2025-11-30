Стабилен Димитър Митов при победа на Абърдийн в Шотландия

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Стражът не трепна под рамката на вратата.

димитър митов записа суха мрежа успех абърдийн шотландското първенство
Слушай новината

Димитър Митов се представи на ниво при успех на Абърдийн в Шотландия. Българинът и неговите съотборници спечелиха при гостуването си на Ливингстън с 1:0 в мач от 14-ия кръг.

Както по традиция, българският национал започна сред титулярите. Вратарят бе стабилен под рамката на вратата.

Така Абърдийн се изкачи на седмото място във временното класиране на шотландския елит със 17 точки.

Защитникът Ники Девлин в 80-ата минута отбеляза единственото попадение в срещата

#ФК Абърдийн #Димитър Митов

