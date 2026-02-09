Стачка на машинистите в Испания с искане за мерки за безопасност на жп транспорта

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тервел Замфиров: Благодаря за посрещането, чувствам се...
Чете се за: 02:07 мин.
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата...
Чете се за: 06:32 мин.
Камион прегази пешеходец в София, шофьорът избяга
Чете се за: 00:52 мин.

Емилия Запартова
Чете се за: 01:05 мин.
По света
стачка машинистите испания искане мерки безопаснот транспорта
Най-големият синдикат на машинистите в Испания започна тридневна национална стачка. Основното искане - мерки за безопасността на железопътния транспорт, след като три влака дерайлираха за 48 часа през януари.

При катастрофите загинаха 46 души, включително двама машинисти. Днес в жп транспорта в Испания има закъснения и отмяна на влакове.

Синдикатът, който представлява 85% от машинистите, заяви, че още през август миналата година е предупредил за силно износване на релсите в районите на двете катастрофи.

Франсиско Карденас, представител на синдиката на жп работници: "Не можем да идваме на работа със страх, с топка в стомаха. Искаме пълна безопасност. Проблемът, който имахме както с високоскоростните, така и с крайградските железници, тук в Каталуния и в останалата част на Испания, е, че инвестициите, особено в поддръжката, са спрели."

