Стачка в Чехия заради промяна във финансирането на обществените радио и телевизия

В защита на независимите обществени медии стачка в Чехия. Служители на чешките обществени Радио и Телевизия протестират срещу правителствена реформа за финансирането им, която, според тях, застрашава свободата на словото. Стачката е еднодневна и е подкрепена от опозиционните либерални партии, културни дейци и католическата църква. Премиерът Андрей Бабиш призова опозицията да не нагнетява обстановката.

В нюзрума и студията на чешката телевизия днес е тъмно и пусто. Предаванията на живо са заменени с повторения. Новините са ограничени, а водещите са облечени в черно.

Радиопредаванията пък се състоят почти изцяло от музика.

Даниел Стах, телевизионнен репортер и водещ: „Стачкуваме, защото сме обезпокоени за независимостта на обществените радио и телевизия в Чехия. Според законопроекта, ако новите правила бъдат приложени, това може да доведе до по-висок риск за тяхната зависимост от държавата."

Правителството в Прага смята да отмени месечната такса от малко над 9 долара за обществените радио и телевизия и да прехвърли финансирането им към държавния бюджет, като го ограничи с над 15 процента.

Протестиращите смятат,че това ще даде инструмент на властта за политическо влияние върху медиите.

Ян Молачек, репортер и член на стачния комитет: „Лицензионната такса беше стълбът на независимостта и на двете медии след "Нежната революция", и ако променят това, трябва да измислят модел с гаранции за стабилност и независимост."

Стачкуващите обвиняват още управляващите , че не са провели дискусии с експерти. Правителството внесе законопроекта неочаквано миналия петък , като ограничи дебата и наложи гласуване на зазоряване в събота.

Ян Молачек, репортер и член на стачния комитет: "Те прокараха закона на първо четене в 4.36 часа сутринта в събота, което според нас не е достатъчно, за да се прокара един добър закон.“

Според премиера няма причина за протести.

Андрей Бабиш, министър-председател на Чехия: „Няма борба за демокрация. Никой не иска да превземе обществените медии или да ги постави под държавен контрол. Нищо от това, защо хората протестират и искат да стачкуват, не е вярно и е лесно да се докаже.“

Окончателното одобрение на спорния проектозакон се очаква през януари догодина.