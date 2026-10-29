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Стадион "Българска армия" отвори врати за първото си голямо събитие

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Спорт
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Новият стадион в Борисовата градина е домакин на конференцията Crossroads.

Стадион "Българска армия" отвори врати за първото си голямо събитие
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Два дни преди голямото откриване с двубоя ЦСКА - Славия, реконструираният стадион „Българска армия“ отвори врати за първото си голямо събитие. Днес и утре съоръжението в Борисовата градина е домакин на конференцията Crossroads, която събира на едно място предприемачи, инвеститори, технологични лидери и иноватори от България и Европа.

Двудневната програма включва дискусии за изкуствения интелект, предприемачеството и бъдещето на бизнеса, практически работилници, Startup World Cup, AI Hackathon, експо пространство и множество възможности за нови контакти и обмен на опит.

В събота, 31 октомври, ще бъде и официалното откриване на стадиона с мача от Първа лига между ЦСКА и Славия. Интересът към срещата е огромен, като билетите бяха разпродадени вчера.

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#ПФК ЦСКА #Стадион "Българска армия"

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