Стадион "Българска армия" ще има тревно покритие, като на най-добрите терени по света

ЦСКА представи нова информация за това как ще изглежда стадион "Българска армия". "Червените" разкриха, че тревното покритие ще бъде, като на най-добрите терени по света.

Също така от клуба разясниха, че сектор "Г" ще разполага със система за издигане на хореографии и заключващи се седалки, когато секторът се използва от правостоящи.

Изявление на клуба:

2026 година ще отбележи ново начало за любимия ни клуб. ЦСКА ще се завърне на „Българска армия“ – историческия ни дом и символ на амбицията за бляскаво бъдеще. Най-модерният стадион в България вече ни кара да мечтаем – почти завършеният му вид символизира величието на нашия клуб и отправя силно послание за предстоящите велики мигове!

Днес настъпи моментът да ви разкрием в детайли и останалите щрихи от шедьовъра в сърцето на Борисовата градина - пътешествието продължава със Сектори Г, В и Б, както и с подробен разказ за новия официален терен, който ще разполага с най-модерната тревна настилка на Балканите.

Настанете се удобно и се насладете на уникалното ни бижу!