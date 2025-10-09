БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Станимир Стоилов: Далеч сме от мястото, където искам да бъдем

Спорт
Все още имаме проблеми в някои елементи от играта и през паузата ще работим приоритетно по тях, заяви българският старши треньор на Гьозтепе (Измир).

станимир стоилов стана треньор измир 2024 година
Снимка: Goztepe Spor Kulubu/X
Българският старши треньор на Гьозтепе (Измир) Станимир Стоилов остава доста обран в емоциите си, въпреки отличните резултати на отбора в първите осем кръга на турската Суперлига. "Гьоз-гьоз" се нареди на трето място преди октомврийските мачове на националните отбори само с два допуснати гола в своята врата и тези резултати го изстреляха на върха в много европейски класации.

Стоилов обаче има много по-високи критерии. “Все още не сме загубили, но когато погледна къме сме в момента казвам, че сме далеч от мястото, където искам да бъдем. Определено трябва да бъдем много по-добри".

"Не бях много доволен от стила ни на игра срещу Башакшехир, но както споменах и по-рано, трите точки са много важни за нас и съм щастлив, че ги спечелихме. Защитавахме се много добре, но определено трябва да се подобрим в нападение. Все още имаме проблеми в някои елементи от играта и през паузата ще работим приоритетно по тях. Нашите играчи в атака трябва да се подобрят“, категоричен е специалистът, цитиран от местното издание sporx.com.

Добрата новина за него е, че новото попълнение Жуан да Силва – който би трябвало да замени продадения в РБ Лайпциг (Германия) нападател Ромуло, се отпуши и започна да бележи голове.

В първите пет кръга той нямаше попадение и нетърпеливите привърженици на отбора започнаха да негодуват. Но в 6-ия вкара във вратата на Бешикташ, а в 8-ия донесе победата над Башакшехир с 1:0. И макар преди гола да беше пропуснал и дузпа, това не развали впечатленията от може би най-силното му представяне от пристигането в Измир.

"Трябва да бъдем по-уверени, трябва да се възползваме от възможностите, които създаваме, защото имаме достатъчно такива. Друга област, в която трябва да се подобрим, е статичните положения. Все още не сме губили, но когато погледна къде се намираме в момента, виждам колко сме далече от мястото, където искам да сме", обясни българският специалист.

Иначе вчера той и тимът му влязоха във фокуса на медиите, след като статистиката ги показа като третият отбор в първенствата от топ 10 на УЕФА с най-добра защита от началото на сезона до октомври. Другите два отбора са Порто (Португалия) – с един допуснат гол и Рома (Италия) с два.

Постижението на Гьозтепе наистина е впечатляващо, а то се увеличи и след последната победа преди паузата за мачовете на националните отбори – 1:0 над Башакшехир. С тези три точки "жълто-червените" от Измир заемат 3-о място в Суперлигата с 16 точки, като пред тях са Галатасарай с 22 и Трабзонспор със 17.

