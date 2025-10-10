Станимир Стоилов: Трябва да сме реалисти, Турция е много по-качествен отбор

Tреньорът на Гьозтепе - Станимир Стоилов, говори преди световната квалификация между България и Турция. Срещата е в събота, 11 октомври, на Националния стадион "Васил Левски" от 21:45 часа и ще бъде излъчвана в ефира на БНТ.

Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3

"Турция е много силен отбор. Трябва да сме реалисти, те са много по-качествен отбор. В България вече няма висококачествени играчи, както преди. Отборът ни е изграден върху дисциплина, тактика и организация. Видяхме какво се случи в първите два мача. Ще видим сега как ще се развият нещата", започна Стоилов пред TRT Spor и добави:

"Феновете трябва да са зад гърба ни. Българските фенове са много емоционални. Ако постигнем добри резултати, тази емоция ще се обърне в положителна посока. Ако не, може да се обърне в другата посока. Така че трябва да се справим добре с това. Но, както казах, Турция има много по-силни и талантливи играчи. Те постигнаха невероятни неща през последните години".

Мъри си спомни и двата гола, които вкара на Турция през 1992 в контролна среща, завършила 3:2 за южните ни съседи.