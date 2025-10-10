БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Станимир Стоилов: Трябва да сме реалисти, Турция е много по-качествен отбор

Мъри си спомни и двата гола, които вкара на Турция през 1992 в контролна среща, завършила 3:2 за южните ни съседи.

Снимка: БТА
Tреньорът на Гьозтепе - Станимир Стоилов, говори преди световната квалификация между България и Турция. Срещата е в събота, 11 октомври, на Националния стадион "Васил Левски" от 21:45 часа и ще бъде излъчвана в ефира на БНТ.

Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3

"Турция е много силен отбор. Трябва да сме реалисти, те са много по-качествен отбор. В България вече няма висококачествени играчи, както преди. Отборът ни е изграден върху дисциплина, тактика и организация. Видяхме какво се случи в първите два мача. Ще видим сега как ще се развият нещата", започна Стоилов пред TRT Spor и добави:

"Феновете трябва да са зад гърба ни. Българските фенове са много емоционални. Ако постигнем добри резултати, тази емоция ще се обърне в положителна посока. Ако не, може да се обърне в другата посока. Така че трябва да се справим добре с това. Но, както казах, Турция има много по-силни и талантливи играчи. Те постигнаха невероятни неща през последните години".

Мъри си спомни и двата гола, които вкара на Турция през 1992 в контролна среща, завършила 3:2 за южните ни съседи.

"Спомням си този мач много добре. Игра се в Трабзон. Играх срещу съотборниците си във Фенербахче. Във Фенербахче имаше много добри играчи тогава. Бях щастлив да играя срещу тях. Головете, които вкарах тогава на Турция, ме направиха много щастлив", призна бившият наставник на Левски.

#Световно първенство по футбол 2026 г. #Световни квалификации по футбол в зона Европа #Национален отбор на Турция по футбол #Български национален отбор по футбол за мъже #Станимир Стоилов

