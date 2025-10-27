Станимир Стоилов: Загубихме от Галатасарай заради наши грешки

Старши треньорът на Гьозтепе Станимир говори след поражението с 1:3 като гост на Галатасарай в мача от 10-ия кръг на турското футболно първенство.

„Беше труден мач. Когато се вгледате в мача, имаше две ясно изразени части за нас. Особено през първото полувреме моят отбор искаше да играе и играеше футбола, който искахме да покажем. В тази част вкарахме гола, който търсехме, и създадохме положения. Можехме дори да отбележим втори гол. Противникът ни обаче се възползва от грешка, която направихме. След това получихме червен картон", обясни Стоилов.

"През второто полувреме съперникът ни беше по-добър от нас, създадоха положения и така постигнаха победата”, каза още наставникът на Гьозтепе.