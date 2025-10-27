БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат,...
Станимир Стоилов: Загубихме от Галатасарай заради наши грешки

Спорт
Станимир Стоилов: Загубихме от Галатасарай заради наши грешки
Снимка: БТА
Старши треньорът на Гьозтепе Станимир говори след поражението с 1:3 като гост на Галатасарай в мача от 10-ия кръг на турското футболно първенство.

„Беше труден мач. Когато се вгледате в мача, имаше две ясно изразени части за нас. Особено през първото полувреме моят отбор искаше да играе и играеше футбола, който искахме да покажем. В тази част вкарахме гола, който търсехме, и създадохме положения. Можехме дори да отбележим втори гол. Противникът ни обаче се възползва от грешка, която направихме. След това получихме червен картон", обясни Стоилов.

"През второто полувреме съперникът ни беше по-добър от нас, създадоха положения и така постигнаха победата”, каза още наставникът на Гьозтепе.

#ФК Гьозтепе #Станимир Стоилов

