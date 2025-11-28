БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
От левове в евро: За 4 часа в новогодишната нощ ще има...
Чете се за: 01:32 мин.
Столична община ще обжалва решението на съда, който спря...
Чете се за: 00:50 мин.
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
Чете се за: 02:22 мин.
Бюджетната процедура ще продължи, план-сметката няма да...
Чете се за: 01:57 мин.
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
Чете се за: 01:37 мин.

Станислав Генчев: Поведението и на двата отбора беше еднакво

Теренът не позоволяваше да се играе футбол, сподели треньорът на Локомотив.

Станислав Генчев: Поведението и на двата отбора беше еднакво
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Станислав Генчев също отдаде петото равенство на Локомотив София в Първа лига на трудните условия за футбол. Столичните „железничари“ завършиха наравно срещу Арда след 0:0 на стадион „Локомотив“. Треньорът е на мнение, че и нивото на двата отбора е било еднакво.

„Първо искам да кажа, че този изключително труден и за двата отбора терен не позволяваше да се играе футбол. Поведението и на двата отбора беше еднакво – дълги топки, спечелени втори топки, единоборства. И тъй като двата отбора играха по един и същи начин, нито един не допусна грешка, е много трудно да се вкара гол. Трябваше да се стигне до някаква много груба грешка, за да стане това, започна той.

На въпрос дали и той е на мнение, че левият бранител Ангел Лясков е бил най-активен, наставникът обясни това със спецификата на срещата.

"Първо за изнасяне на топката – когато Арда ни пресираше, е нормално бековете да са по-активни. Второ, дългите топки, които се налагаха днес, също даде шанс на хората от тази позиция да покажат активност".

"Дали ни е липсвал Анте Аралица в атаката? Аралица липва, да. Защото е добре в играта с глава, печели високите топки и се надявам, че през втория полусезон ще можем да го използваме във всеки един мач".

Специалистът е на мнение, че неговите футболисти са подготвени за оставащите три мача от зимния полусезон в шампионата.

"Предвид това, че ни остават три мача, а времето се влошава, аз смятам, че футболистите са добре подготвени и нямам притеснение кой ще влезе смяна и кой ще бъде титуляр. Сега ще излезе Реян Даскалов, на когото ще бъде наложено наказание от два мача. Но в същата зона се завръща Божидар Кацаров, така че всичко ще бъде наред", обясни Станислав Генчев.

