Станислав Генчев: Поведението и на двата отбора беше еднакво

Станислав Генчев също отдаде петото равенство на Локомотив София в Първа лига на трудните условия за футбол. Столичните „железничари“ завършиха наравно срещу Арда след 0:0 на стадион „Локомотив“. Треньорът е на мнение, че и нивото на двата отбора е било еднакво.

„Първо искам да кажа, че този изключително труден и за двата отбора терен не позволяваше да се играе футбол. Поведението и на двата отбора беше еднакво – дълги топки, спечелени втори топки, единоборства. И тъй като двата отбора играха по един и същи начин, нито един не допусна грешка, е много трудно да се вкара гол. Трябваше да се стигне до някаква много груба грешка, за да стане това, започна той.

На въпрос дали и той е на мнение, че левият бранител Ангел Лясков е бил най-активен, наставникът обясни това със спецификата на срещата.

"Първо за изнасяне на топката – когато Арда ни пресираше, е нормално бековете да са по-активни. Второ, дългите топки, които се налагаха днес, също даде шанс на хората от тази позиция да покажат активност".

"Дали ни е липсвал Анте Аралица в атаката? Аралица липва, да. Защото е добре в играта с глава, печели високите топки и се надявам, че през втория полусезон ще можем да го използваме във всеки един мач".

Специалистът е на мнение, че неговите футболисти са подготвени за оставащите три мача от зимния полусезон в шампионата.