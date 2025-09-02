БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Неофициално: Има задържан за дерайлиралия трамвай в София
Чете се за: 00:42 мин.
Няма протест за гаранцията на Паскал
Чете се за: 00:32 мин.
Подозират умисъл за дерайлиралия трамвай край Румънското...
Чете се за: 01:00 мин.
НИМХ: Лятото на 2025 г. е едно от най-сухите и горещи в...
Чете се за: 12:15 мин.
Със 199 км/ч, докато диша райски газ, е шофирал Виктор,...
Чете се за: 01:57 мин.
Желязков: Не се разследва ситуацията със самолета на Фон...
Чете се за: 03:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Станислав Тодоров: Съдиите в Първа лига се справят добре

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 05:40 мин.
Спорт
Запази

Има и неточности, но ние работим в насока да ги отстраняваме, коментира шефът на реферите в родния елит.

Станислав Тодоров: Съдиите в Първа лига се справят добре
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Станислав Тодоров даде добра оценка на съдиите в Първа лига от началото на сезона. Председателят на съдийската комисия към БФС похвали младите рефери и изрази увереност, че ще се справят добре.

На днешната пресконференция той не пропусна да спомене, че има грешки, като те са направени от арбитрите, работещи с ВАР системата.

Анализи се правят всеки понеделник след кръга. На всички мачове се дават оценки, след което се коментират новите назначения. Хората, които правим назначенията, сме четирима – аз, Валентин Добрев, Никола Джугански и Георги Игнатов. Разбира се, с нас е и мениджърът на комисията Вихрен Манев“, започна шефът на съдиите.

"Общата ни оценка е, че съдиите се справят добре. Разбира се, има и неточности, но ние работим в посока да ги отстраняваме. Относно декларациите и мнението на хората от Ботев (Пловдив), нашето мнение е коренно различно от тяхното. Има грешка на съдията от ВАР-стаята Васимир ел Хатиб, но ситуацията е сива. Задачата на хората от ВАР-екипа е да подкрепя рефера на терена. В ситуацията с червения картон на Андрей Йорданов от Ботев Пловдив в 26-ата минута, мнението ни е, че трябваше да бъде показан жълт картон, а не червен", обясни Станислав Тодоров, като това е една от грешките, които бяха отчетени. В момента съдията Васимир Ел Хатиб е отстранен за неопределен срок от време, като в същия мач има и още една грешка и тя е за неправилно тълкуване на правилото за засада в ситуацията, в която е отменен гол на Джелал Хюсеинов от Арда в 38-ата минута. Мачът иначе е бил "изключително детайлно анализиран".

"Има съдии, които са спрени. Покрай този мач се вдигна доста шум, но Васимир не е спрян заради тази ситуация, а заради друга, в която има очевидна грешка", допълни Тодоров. Явно за момента е спряна и най-добрата съдийка сред дамите – Християна Гутева, която имаше доста трудни моменти в мача ЦСКА 1948 – Монтана. Гутева дава дузпа в 9-ата минута за домакините, която обаче е отменена след намесата на ВАР-съдията Владимир Вълков от Пловдив, като обяснението е, че младата габровка е действала инстинктивно, решавайки нарушение на вратаря на Монтана срещу нападател на ЦСКА 1948", Добави Тодоров.

"Друга грешка на съдиите от ВАР-стаята е на мача Септември (София) – Локомотив (София) от 7-ия кръг на първенството, играл се на 29-и август. ВАР-съдията Мартин Великов от Варна не е подал сигнал на рефера на терена Стоян Арсов за нарушение без топка в наказателното поле от Кауе Карузо от Локомотив, който предизвиква дузпа. Карузо задържа продължително и пречи на футболист на Септември да се придвижи към вратата в момент, когато атаката на тима от "Драгалевци" се развива по дясното крило."

"Още една грешка отчетоха от комисията, която обаче няма как да се коригира с ВАР-системата, тъй като става дума за показан жълт картон, а наказания с този цвят не се преразглеждат. Това се случва по време на мача от 7-ия кръг Спартак (Варна) – Локомотив (Пловдив), а международният рефер Георги Гинчев неправилно е изгонил Тодор Павлов от пловдивския тим. Прегледът на ситуацията показва, че при единоборство в 70-ата минута Тодор Павлов е пострадал, а не извършител на нарушението. Но арбитърът му показва жълт картон, който се оказва втори за него и е изгонен от терена."

Съдийската администрация даде и няколко добри примера, като похвали Радослав Гидженов (на мача Берое – ЦСКА 1948), Волен Чинков (на Добруджа – Ботев Враца) и младия Геро Писков на срещата от 7-ия кръг Монтана – Добруджа.

"Специално искам да обърна внимание на младия Геро Писков, който е само на 29 години. На срещата Монтана – Добруджа той взе три много смели решения, които подсказват, че го чака голямо бъдеще, и всички те без помощта от системата ВАР. Първото е червеният картон на Монтана, второто – червеният картон на Добруджа. Тук той получава помощ от четвъртия съдия, малко му е бавен таймингът, но го отдаваме на младата му възраст и неопитност", каза още Тодоров.

От началото на първенството в елита на българския футбол са се изиграли 53 мача в седем кръга, без отложените от отборите, играещи в европейските турнири.

#Първа лига 2025/2026 #Съдийска комисия към БФС #Станислав Тодоров

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Трамвай дерайлира и удари няколко автомобила в района на Румънското посолство
1
Трамвай дерайлира и удари няколко автомобила в района на Румънското...
Учебният ден да започва по-късно, предлагат от Просветното министерство
2
Учебният ден да започва по-късно, предлагат от Просветното...
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
3
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Злополучният трамвай не е бил обезопасен от ватмана и съответно е потеглил сам
4
Злополучният трамвай не е бил обезопасен от ватмана и съответно е...
Напрежение в Ботевград заради смъртта на 30-годишен мъж
5
Напрежение в Ботевград заради смъртта на 30-годишен мъж
Преглеждат камерите в района, за да се установи причината за дерайлиралия трамвай
6
Преглеждат камерите в района, за да се установи причината за...

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
2
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
3
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата...
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
4
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
5
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
6
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница

Още от: Български футбол

ЦСКА най-накрая намери ляв бек
ЦСКА най-накрая намери ляв бек
Защитник на Добруджа ще се подложи на операция в Барселона Защитник на Добруджа ще се подложи на операция в Барселона
Чете се за: 01:10 мин.
Фратрия мести домакинствата си на стадион "Спартак" Фратрия мести домакинствата си на стадион "Спартак"
Чете се за: 02:25 мин.
Добруджа подсили нападението си с швейцарец Добруджа подсили нападението си с швейцарец
Чете се за: 00:40 мин.
Ивелин Попов: В националния отбор няма хора, които да мислят, да паднем по-малко Ивелин Попов: В националния отбор няма хора, които да мислят, да паднем по-малко
Чете се за: 01:30 мин.
Красимир Балъков: България трябва да даде всичко от себе си срещу Испания Красимир Балъков: България трябва да даде всичко от себе си срещу Испания
Чете се за: 02:05 мин.

Водещи новини

АТВ-то, което помете петима: Нередовни документи, фалшив технически преглед и незаконно отдаване под наем
АТВ-то, което помете петима: Нередовни документи, фалшив технически...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Екшън с трамвай-беглец 22: Ватманът не успял да го догони - иначе опитал (ОБЗОР) Екшън с трамвай-беглец 22: Ватманът не успял да го догони - иначе опитал (ОБЗОР)
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Няма да има разследване за инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен (ОБЗОР) Няма да има разследване за инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен (ОБЗОР)
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Със 199 км/ч, докато диша райски газ, е шофирал Виктор, забил колата си в автобус в София Със 199 км/ч, докато диша райски газ, е шофирал Виктор, забил колата си в автобус в София
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
От Бургас стартира националната информационна кампания за въвеждане...
Чете се за: 03:45 мин.
България и еврото
Няма протест за гаранцията на Паскал
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
След срещата Фицо-Путин: Пробив в преговорите за Украйна?
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Смъртни случаи сред кандидатите на "Алтернатива за...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ