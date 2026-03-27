Старши треньорът на БК Монтана: Нашата цел е утре да победим и да се запишем в историята

Това са четирите най-добри отбори през сезона в лигата. Всички преминахме през възходи и спадове през сезона, но мисля, че е напълно заслужихме да бъдем тук на Финалната четворка. Това каза старши треньорът на Монтана 2003 Преслав Пешев на пресконференцията преди утрешния полуфинал срещу Партизан 1953 от Финалната четворка в Адриатическата лига по баскетбол за жени.

Надпреварата ще се проведе в Подгорица (Черна гора) през уикенда (28 и 29 март).

„Всичко, което се случи дотук, се свежда до един мач - всичко трябва да се покаже в тези 40 минути. Тимът на Монтана все още не е играл финал в своите седем участия на Финалната четворка, така че нашата цел е утре да победим и да се запишем в историята - в неделя за първи път да играем финал за Монтана 2003 в Адриатическата лига“, каза още Пешев, цитиран от клубната страница в социалната платформа Фейсбук.

Другият полуфинал в международната надпревара противопоставя съставите Будучност и Цинкарна.