Стилиян Петров: Боби Михайлов ще бъде запомнен като един от идолите

Рекордьорът по брой мачове за националния отбор на България Стилиян Петров изказа своите съболезнования към близките и семейството на Борислав Михайлов.
Легендарният вратар си отиде от този свят на 63 години след прекаран инсулт.
"Тъжна новина за цяла България! Един човек, който е дал много на футбола. Човек, който е бил идол на милиони и ще остане такъв. Човек, с който сме имали приятелство и различия. Животът е много по-важен от всичко друго. Моите съболезнования на цялото му семейство. Знам колко е важен животът и трябва да го оценяваме. Аз се опитвам всеки ден. Боби Михайлов ще бъде запомнен като един от идолите и от футболистите, които са дали много на българския футбол", заяви Петров в интервю за БНТ.
