Стилиян Петров: Веселите истории в българския футбол нямат край

Бившият капитан на националния отбор Стилиян Петров критикува решението на Българския футболен съюз представителният тим на страна да пътува до Индонезия, за да играе приятелски мачове с домакините, както и отборите на Сейнт Китс и Невис и Соломоновите острови.

Двубоите ще се състоят през март и ще бъдат част от второто издание на проекта FIFA Series, в който отбори от различни континентални федерации си дават среща помежду си. България ще премери сили с два от трите отбора, но програмата все още не е ясна.

"Веселите истории в българския футбол нямат край! Какво ли означава това за нашето положение на световната футболна карта? Дали пък наистина прегърнахме ролята си на посланици на една футболна туристическа федерация! Както казват, във всяка шега има и малка доза истина", написа Петров в профила си във Фейсбук.

"Кой ли е бил толкова смел да направи едно такова предложението за такъв силен турнир? Дано момчетата поне да летят със чартър. Скоро ще спра да съм ироничен, саркастичен и ще напиша сериозен статус!", добави още бившият полузащитник на ЦСКА, Селтик и Астън Вила.

Отборите на Сейнт Китс и Невис и на Соломоновите острови нямат значителни успехи на международната сцена. В ранглистата на ФИФА те заемат съответно 154-то и 152-ро място сред 210 класирани нации. Индонезия има едно участие на световно първенство, но то е от далечната 1938 година. В момента отборът е на 122-ро място. България е на 87-ма позиция.