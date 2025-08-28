Стоичков: Нека бъдем на стадиона да подкрепим нашите деца

Легендарният български футболист Христо Стоичков говори в подкаста на БФС в навечерието на световната квалификация между България и Испания. Мачът е на 4-ти септември от 21:45 часа и ще бъде предаван пряко по БНТ 1 и БНТ 3. Стоичков покани българите да дойдат заради националния си отбор, а не заради Испания.

„Мисля, че хората, които ще дойдат на „Васил Левски“, дали ще са 30 или 40 хиляди, е един плюс. Нека тези хора да се разграничат от това: „Ама ние идваме да гледаме Испания“. Не, ти идваш да гледаш твоите деца, твоя национален отбор. Това, че после на терена ще излязат 11,12, 13 или 15 испанци, е най-малкият проблем..“, каза Стоичков. „Нека бъдем на стадиона да подкрепим тези деца. Подкрепи тези момчета, които ще излезнат и ще дадат всичко от себе си. Род, родина и татковина - това е“, призова легендата на българския футбол.

Освен европейския шампион Испания, в групата на България попаднаха още съставите на Грузия и Турция.