Учителят, обвинен в педофилия, остава в ареста
Повдигнаха 4 обвинения на Никола Николов - Паскал
Разпитаха Паскал в Антикорупционната комисия (СНИМКИ И...
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
Стоичков: Нека бъдем на стадиона да подкрепим нашите деца

Спорт
България приема Испания на 4-ти септември от 21:45 часа на Националния стадион "Васил Левски".

Христо Стоичков Валери Божинов
Снимка: Startphoto.bg
Легендарният български футболист Христо Стоичков говори в подкаста на БФС в навечерието на световната квалификация между България и Испания. Мачът е на 4-ти септември от 21:45 часа и ще бъде предаван пряко по БНТ 1 и БНТ 3. Стоичков покани българите да дойдат заради националния си отбор, а не заради Испания.

„Мисля, че хората, които ще дойдат на „Васил Левски“, дали ще са 30 или 40 хиляди, е един плюс. Нека тези хора да се разграничат от това: „Ама ние идваме да гледаме Испания“. Не, ти идваш да гледаш твоите деца, твоя национален отбор. Това, че после на терена ще излязат 11,12, 13 или 15 испанци, е най-малкият проблем..“, каза Стоичков.

„Нека бъдем на стадиона да подкрепим тези деца. Подкрепи тези момчета, които ще излезнат и ще дадат всичко от себе си. Род, родина и татковина - това е“, призова легендата на българския футбол.

Освен европейския шампион Испания, в групата на България попаднаха още съставите на Грузия и Турция.

Гледайте световната квалификация България – Испания на 4 септември по БНТ 1 и БНТ 3
